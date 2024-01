Arcane: primo teaser della seconda stagione

Arcane è stata una delle serie animate di maggior impatto degli ultimi anni. Prodotta da Riot Games e Fortiche Production e pubblicata nel 2021 su Netflix (qui la nostra recensione di allora), è ambientata nell’universo di League of Legends. Già si sapeva sarebbe arrivata una nuova season, e poco fa Netflix ha pubblicato il primo teaser trailer della seconda stagione, confermando anche che arriverà a novembre.

Il filmato, 30 secondi, non mostra moltissimo, ma si può vedere Silco attaccato ad una macchina, e quello che sullo sfondo sembrerebbe essere Warwick. Non sono state al momento date ulteriori informazioni, ma noi ovviamente vi faremo sapere quando arriveranno. Potete vedere il teaser della seconda stagione di Arcane in cima alla notizia.

