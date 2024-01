Bossa Studios: il team di Surgeon Simulator ha tagliato un terzo del personale

Un terzo del personale di Bossa Studios, team di sviluppo di Surgeon Simulator, è stato licenziato.

Le fonti di GamesIndustry.biz hanno condiviso un elenco di 19 sviluppatori che sono stati colpiti dai tagli. Secondo il report, questi licenziamenti includono il personale di QA e di produzione.

L’azienda sta attualmente sviluppando Lost Skies, un’avventura di sopravvivenza cooperativa per 1-6 giocatori ambientata tra le nuvole mostrato anche all’Humble Games Showcase dello scorso maggio.

In una dichiarazione rilasciata a GamesIndustry, il co-fondatore dello studio Henrique Olifier ha definito la situazione una “tempesta perfetta di eventi”, citando l’elevato numero di uscite AAA di qualità nel mese di settembre che, a suo dire, ha causato problemi di finanziamento.

“A causa di questa particolare situazione, abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di rimodellare lo studio per riflettere la posizione in cui ci troviamo alla fine di quest’anno, concentrando tutti i nostri sforzi su Lost Skies. Questo significa che ci troviamo nella straziante posizione di dover lasciare andare circa un terzo dello studio, tra cui alcuni dei nostri più stretti colleghi”.

Prima di Lost Skies, Bossa Studios ha lavorato a titoli popolari come Surgeon Simulator e I Am Bread, popolari anche grazie al fatto che erano molto giocati da content creator.

Olifer ha proseguito: “Pur facendo del nostro meglio per sostenerli, apprezzeremmo qualsiasi aiuto che i nostri colleghi del settore possono dare per diffondere la conoscenza di queste persone fantastiche o, ancora meglio, per assumerle come parte del vostro team. È difficile trovare un professionista dello sviluppo di videogiochi migliore di uno di questi bossiani, per i quali garantiamo senza esitazione.

“Spesso diciamo che fare giochi è difficile, ma non c’è niente di più difficile che vedere persone che ammiriamo essere lasciate andare. In definitiva, abbiamo fatto del nostro meglio per evitare di trovarci in questa posizione e siamo davvero dispiaciuti per il punto in cui siamo finiti”.

Quest’ultima serie di licenziamenti continua un periodo molto difficile per l’industria dei videogiochi, che ha visto tagliare tanti posti di lavoro in tanti team da tutto il mondo.