League of Legends: inizia la stagione 2024

Oggi, Riot Games ha dato il via alla Stagione 2024 di League of Legends, e dell’eSport di LoL con un video che mostra le novità in arrivo nel 2024, tra cui un’anteprima della seconda stagione di “Arcane”. L’evento segna l’inizio ufficiale della stagione classificata e di quella dei tornei di LoL, rispettivamente per giocatori amatoriali e professionisti, ed è l’occasione per aggiornare il pubblico sui contenuti in arrivo durante l’anno. Potete vedere il filmato in cima alla notizia.

Ha spiegato Andrei van Roon, Responsabile di League Studio:

“L’Inizio stagione è un momento per preparare la scena per le settimane e i mesi che ci aspettano, e per dare ai giocatori un’anteprima di alcuni dei contenuti a cui il team sta lavorando. Speriamo che siate emozionati per quello che avete visto finora di ciò che arriverà nel 2024. Quest’anno, è ancora più speciale perché festeggeremo il 15° compleanno di LoL a ottobre! Buona fortuna con la scalata e benvenuti nella stagione 2024.”

Nel 2024, i giocatori riceveranno un’ampia gamma di aggiornamenti, incluse funzionalità di gameplay e personaggi ispirati ad Arcane, modifiche al sistema della Maestria del campione, il ritorno di Arena, una nuova modalità di gioco, e molto altro ancora. Inoltre, l’eSport di LoL ha svelato delle modifiche alle regole per qualificarsi ai suoi due tornei globali, il Mid-Season Invitational di League of Legends (MSI) e il Campionato Mondiale di League of Legends (Mondiali), e ha presentato la Hall of Legends, la versione di LoL di un albo d’onore.

Un filmato nello stile di The Call, Ruination e Warriors darà il via alla nuova stagione il 10 gennaio. Qui sotto, potete trovare maggiori dettagli sui contenuti e gli aggiornamenti in arrivo.

Arcane stagione 2

Come già precedentemente annunciato, la seconda stagione di Arcane uscirà in tutto il mondo a novembre. Per festeggiare la nuova stagione, Ambessa Medarda, apparsa per la prima volta durante la prima stagione, arriverà sulla Landa (insieme ai VGU ai campioni di Arcane) nella seconda metà dell’anno. Inoltre, delle funzionalità di gameplay e dei nuovi aspetti ispirati ad Arcane, insieme a un aggiornamento nel gioco a uno dei campioni più amati presenti nella serie, verranno lanciati su League of Legends nello stesso periodo. Nel frattempo, potete guardare un’anteprima della nuova stagione su YouTube.

Campioni nel 2024

L’aggiornamento dell’aspetto e del gameplay (VGU) di Skarner è quasi completo e arriverà sulla Landa nella prima metà dell’anno!

Dopo Skarner, il team lavorerà ad altri due aggiornamenti: uno riguarda un personaggio presente in Arcane che verrà ritoccato per fargli rispecchiare meglio la sua rappresentazione nella serie, e Shyvana, che riceverà particolare attenzione nel comparto del gameplay

Smolder, il principino ardente, arriverà sul PBE il 9 gennaio! Potete trovare maggiori dettagli su questo campione qui

Dopo Smolder, i giocatori possono aspettarsi un mago vastaya da corsia in singolo e con media gittata come personaggio successivo

Aspetti nel 2024

Nel 2024, Rammus e Olaf riceveranno dei nuovi aspetti!

Gli aspetti prestigio della prima metà del 2024 saranno riservati a Rakan, Ezreal, Kindred, Evelynn e Kayle (in quest’ordine)

Il team sta lavorando all’ampio catalogo di aspetti di Lee Sin e il suo aggiornamento di arte e sostenibilità (ASU) sarà disponibile per i giocatori all’inizio di maggio

L’ASU di Teemo sta richiedendo più tempo del previsto e saremo in grado di darvi degli aggiornamenti sulle tempistiche in un secondo momento

La Festa della Luna, il primo evento dell’anno, vedrà l’uscita di una nuova linea di aspetti, Ruggito celeste, e il ritorno della tematica Porcellana. I seguenti aspetti arriveranno nelle patch 14.3 e 14.4:

Lee Sin Ruggito celeste

Ezreal Ruggito celeste (edizione prestigio)

Ezreal Ruggito celeste

Kai’Sa Ruggito celeste

Master Yi Ruggito celeste

Diana Ruggito celeste

Janna Ruggito celeste

Smolder Ruggito celeste

Kindred di Porcellana (edizione prestigio)

Graves di Porcellana

Darius di Porcellana

Miss Fortune di Porcellana

Morgana di Porcellana

Irelia di Porcellana

Aurelion Sol di Porcellana

Gli aspetti leggendari più vecchi riceveranno dei bordi (Brolaf, Corporate Mundo, Tristana Addestratrice di Draghi)

Sistemi nel 2024

Il team si concentrerà sull’introdurre miglioramenti al modo in cui il sistema delle classificate valuta l’abilità dei giocatori, con l’obiettivo di ridurre le situazioni in cui un giocatore viene abbinato a qualcuno con un livello di abilità enormemente diverso, e quanti PL vengono persi rispetto a quelli guadagnati nella nuova stagione.

Inoltre, ci saranno modifiche al sistema della Maestria del campione nella prima metà dell’anno. Qui potete trovare maggiori informazioni a riguardo.

Vanguard arriverà su LoL in risposta al feedback dei giocatori riguardo all’elevato numero di bot nelle partite, alla presenza di smurf che rovinano l’esperienza di gioco nelle classificate e a un aumento nello scripting. L’implementazione del sistema consentirà l’interruzione in tempo reale delle partite e il rimborso dei PL persi ai giocatori nelle partite con/contro cheater rilevati.

Modalità nel 2024

Arena tornerà nella prima metà dell’anno con ulteriori miglioramenti:

Il numero di squadre in una partita di Arena aumenterà da 4 squadre da 2 giocatori a 8 squadre (per un totale di 16 giocatori)

Pertanto, verranno introdotte delle modifiche all’interfaccia e ci saranno nuovi Impianti, mappe, e altri miglioramenti

Più avanti durante l’anno, uscirà una nuova modalità di gioco che offrirà una diversa interpretazione del gameplay di base di LoL e costituirà un modo più rilassato per trascorrere del tempo con gli amici

eSport di LoL nel 2024

L’eSport di LoL continuerà ad aumentare la posta in gioco nell’MSI e rafforzerà il legame di questa competizione con i Mondiali. Di conseguenza, nel 2024, per la prima volta nella storia, la squadra vincitrice dell’MSI riceverà un posto garantito ai Mondiali, che conterà anche come slot aggiuntivo per la sua regione di appartenenza. Inoltre, la regione con il secondo miglior risultato si aggiudicherà un posto aggiuntivo per i Mondiali.

In questa stagione, LEC, LCS, LCK e LPL avranno tre slot di base per i Mondiali. PCS e VCS continueranno ad avere due slot ciascuna, mentre LLA e CBLOL resteranno con uno slot ciascuna.

E, come precedentemente annunciato, l’MSI 2024 si terrà dal 1° al 19 maggio 2024 a Chengdu, in Cina. I Mondiali 2024 si svolgeranno dal 25 settembre al 2 novembre 2024 e avranno luogo nella Riot Games Arena di Berlino per le fasi di qualificazione e svizzera, nell’Adidas Arena di Parigi per i quarti di finale e le semifinali, e nella O2 Arena di Londra per la finale.

Infine, per festeggiare chi ha avuto un impatto indelebile sul gioco, sullo sport e sulla community, l’eSport di LoL è orgoglioso di presentare la Hall of Legends dell’eSport di LoL, la versione di LoL di un albo d’onore. Una giuria indipendente di veterani del settore dell’eSport e di esperti provenienti da ogni regione voterà per scegliere le prime leggende. Chi verrà nominato sarà celebrato sia nel gioco che fuori. Maggiori dettagli a riguardo verranno pubblicati in un secondo momento.

Merchandise della stagione 2024

L’11 gennaio 2024 i giocatori potranno acquistare del nuovo merchandise per celebrare la nuova stagione, direttamente sul negozio di merchandise di Riot Games:

Statuetta Jimei Palace di Aatrox in scala 1:6

Statuetta Samira Unlocked

Per maggiori informazioni su League of Legends e sull’eSport di LoL, potete visitare leagueoflegends.com e lolesports.com.