Death of The Fallen: marchio registrato da CI Games

Lo scorso ottobre è uscito il reboot di Lords of the Fallen, pubblicato da CI Games e sviluppato da Hexworks, che al momento sta lavorando a un nuovo progetto, il cui nome in codice è Project III, anch’esso un gioco di ruolo d’azione tripla-A. Ma un recente trademark di Death of the Fallen suggerirebbe un collegamento.

Come scoperto dal leaker Kurakasis, mostrato su X, CI Games ha registrato il marchio Death of the Fallen il 3 gennaio. Che si tratti di uno spin-off o di un nuovo gioco nello stesso universo, il webinar sui risultati del Q3 2023 dell’editore, pubblicato nel novembre 2023, afferma che Project 3 “capitalizzerà il riconoscimento e il successo ottenuto da Lords of the Fallen”.

Inoltre, è “costruito attorno a opzioni di gioco più ambiziose per un pubblico più vasto” e promette di trarre vantaggio dai “notevoli insegnamenti, esperienze e conoscenze” accumulati durante lo sviluppo del Souls-like del 2023. Come se non bastasse, Project 3 utilizza l’Unreal Engine 5, proprio come Lords of the Fallen.

È interessante notare che l’uscita è prevista per il 2026, mentre Project 3 è stato precedentemente menzionato come lancio all’inizio del 2024 per Xbox Series X/S, PS5 e PC. Il tempo ci dirà se sono gli stessi progetti, ma un sequel non sarebbe da escludere. Come sempre, in attesa di conferme o smentite officiali.

Qui sotto il tweet di Kuakasis, sul marchio registrato di Death of the Fallen.

inoltre, mostra i futuri titoli CI GAMES:

Nuova IP – Island: Gate to Gehenna – nome in codice Project Survive

Nome in codice Ghost Sniper Warrior Next

Nome in codice Project Scorpio.

The future titles of CI Games with details (based on company public presentations, trademarks, job listings, and LinkedIn profiles): 🟪Codename: Project III

Sequel to Lords of The Fallen

Likely titled: DEATH OF THE FALLEN 🟥Codename: Project Survive

