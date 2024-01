Hi-Fi Rush: in arrivo su Nintendo Switch?

Con titoli del calibro di Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps, Microsoft ha occasionalmente mostrato la volontà di portare alcuni dei suoi titoli relativamente più piccoli ma più acclamati su Nintendo Switch, e recenti voci di corridoio affermano che la società ha in serbo qualcosa di simile per il 2024.

Recentemente è stato riferito che quest’anno un titolo first party Xbox acclamato dalla critica uscirà per una piattaforma concorrente, e si è ipotizzato che Hi-Fi Rush di Tango Gameworks sarà il gioco che farà il salto. È interessante notare che un leaker sostiene che sarà proprio così.

Articoli Consigliati VALORANT: nuova arma in arrivo Death of The Fallen: marchio registrato da CI Games

Secondo l’utente di ResetEra lolilolalo, l’acclamato gioco d’azione ritmico è destinato a uscire per Nintendo Switch. In un thread sul forum per la suddetta fuga di notizie, un utente ha scritto in un messaggio che Hi-Fi Rush è probabilmente destinato alla Switch e, rispondendo a questo messaggio, il leaker sembra affermarlo.

In precedenza lolilolalo ha fatto trapelare con precisione una serie di annunci relativi a Xbox, tra cui Persona 3 Portable, Persona 4 Golden e Persona 5 Reload in uscita per Game Pass, nonché l’esistenza del prossimo remake Persona 3 Reload (e che non avrebbe incluso i contenuti di Persona 3 FES).