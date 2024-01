Princess Peach Showtime! è stato valutato dall’ESRB

Princess Peach Showtime! (trovate qui la nostra Anteprima) è stato annunciato ufficialmente da Nintendo a giugno, prima che l’uscita nel marzo 2024 fosse confermata non molto tempo dopo, a settembre. Ora, il gioco è stato anche valutato dall’ESRB (tramite Nintendo Life), cosa che di solito tende ad accadere per i giochi piuttosto tardi nei loro cicli pre-lancio, suggerendo che è sulla buona strada per essere rilasciato tra un paio di mesi. Nel frattempo, anche la pagina Switch eShop del gioco è stata aggiornata e mostra che sono necessari 8 GB di spazio per la memoria, che nella maggior parte dei casi è la norma per i titoli di Nintendo Switch. Di seguito una panoramica del gioco:

Il viaggio della Principessa Peach allo Sparkle Theatre va fuori copione quando il malvagio Grape e il Sour Bunch rubano la scena! Collabora con la guardiana del teatro, Stella, per alzare il sipario su questa tragedia utilizzando un potente nastro e assumendo diversi ruoli da protagonista, ognuno con il proprio aspetto e le proprie abilità. Trasformati per adattarti al ruolo e usa abilità spettacolari per salvare la situazione. Respingi il gruppo acido con un sensazionale gioco di spada nei panni di uno spadaccino… en garde! In un altro ruolo, Peach indossa il suo cappello da detective per scoprire chi è il mistero di un museo. Dal maestro di kung fu al pasticcere, i ruoli di Peach ti offrono modi decisamente potenti per salvare lo spettacolo. Quali altre trasformazioni sono dietro le quinte?

Articoli Consigliati Exodus: pubblicati nuovi dettagli sulla scelta del giocatore e i finali Hi-Fi Rush: in arrivo su Nintendo Switch?

Princess Peach Showtime! è previsto il 22 marzo per Nintendo Switch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.