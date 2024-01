Exodus: pubblicati nuovi dettagli sulla scelta del giocatore e i finali

Dei tanti giochi che sono saliti sul palco dei The Game Awards di dicembre, Exodus di Archetype Entertainment è stato uno di quelli che ha attirato più attenzione. Proveniente da un team di ex veterani di BioWare, il gioco di ruolo fantascientifico basato sulla narrativa sembrava sicuramente una prospettiva intrigante nel suo trailer di debutto, e in seguito al suo annuncio, Archetype Entertainment ha rivelato diversi nuovi dettagli sul gioco attraverso una serie di video di domande e risposte. I video rivelano nuovi dettagli sull’ambientazione di Exodus, le sue scelte e le meccaniche di conseguenza e altro ancora, riassunti su Twitter da @shinobi602.

Exodus è ambientato decine di migliaia di anni nel futuro nell’ammasso Omega Centauri, descritto come una galassia “antica e insolita” che gli sviluppatori affermano di aver scelto per ragioni specifiche. L’umanità è fuggita da una Terra morente ed è la specie più debole nella galassia ostile, dove, nei panni del Viaggiatore, l’obiettivo del giocatore è aiutare la specie a sopravvivere rubando armi e tecnologia ai Celestiali, esseri potenti e nemici dell’umanità. I giocatori viaggeranno in tutta la galassia, ma sebbene queste missioni interstellari dureranno giorni per te, a casa, saranno passati decenni. In questo modo il gioco introdurrà le meccaniche di scelta e conseguenza nel giocatore. Archetype Entertainment afferma che è qualcosa su cui sta ponendo molta enfasi, con il gioco che presenta molteplici finali diversi. Lo sviluppatore afferma inoltre che il gioco non sarà un’esperienza lineare e consentirà ai giocatori di esplorare come desiderano.

Exodus è in sviluppo per PS5, Xbox Series X/S e PC.

