Final Fantasy XIV Online: ecco le novità dell’espansione Downtrail, superati i 30 milioni di copie

Square Enix ha annunciato la razza “Female Hrothgar”, il lavoro “Pictomancer” e altro ancora per l’ espansione Final Fantasy XIV: Dawntrail al Final Fantasy XIV Fan Festival 2024 a Tokyo. Per febbraio 2024 è previsto anche un beta test aperto per la versione Xbox Series di Final Fantasy XIV. La prossima espansione, verrà lanciata quest’estate e aggiungerà un nuovo continente, lavori, gare, Dungeon, Raid e altro ancora. Una data di uscita sarà annunciata più tardi, poiché il regista/produttore Naoki Yoshida vuole evitare un potenziale ritardo come è successo con Endwalker.

Square Enix ha comunicato che l’MMO ha superato i 30 milioni di giocatori. Il suo ultimo traguardo importante è stato il 2022, con oltre 27 milioni di giocatori registrati annunciati. La società non ha specificato il numero totale di abbonati paganti, anche se l’ultimo traguardo includeva giocatori di prova gratuiti. La prova gratuita fornisce l’accesso al gioco base, Heavensward e Stormblood, con un livello massimo di 70. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Endwalker porta la storia di Hydaelyn e Zodiark a una conclusione. Svelare i suoi misteri e vincere le sue sfide non sarà un’impresa comune. Tuttavia, all’ombra del loro trionfo, il Guerriero della Luce e i Discendenti della Settima Alba sono finalmente a casa. In loro assenza, è sorta una minaccia ancora più grande del fulgido oblio, secondo gli eventi degli Ultimi Giorni. Tutti si disperano, la miriade di conflitti ora devastano la terra e non è possibile che prevedere la fine della vita nella Sorgente. Questa storia – di una stella e delle sue anime – vedrà il Guerriero della Luce viaggiare a nord verso Sharlayan e a est fino a Thavnair, forgiare un percorso verso il cuore dell’Impero Garlean e ascendere ai cieli per mettere piede sulla stessa luna si. La prima grande saga di Final Fantasy XIV si avvicina alla sua attesissima conclusione.

Final Fantasy XIV è disponibile per PS4, PS5 e PC.

