Final Fantasy XIV Online: la patch 6.55 “Growing Light Part 2” arriva il 16 gennaio

Mancano ancora diversi mesi alla prossima espansione di Final Fantasy XIV, Dawntrail. Coloro che desiderano nuovi contenuti prima possono aspettarsi un aggiornamento la prossima settimana. La patch 6.55, intitolata “Growing Light Parte 2”, sarà disponibile il 16 gennaio per PS4, PS5 e PC. Il gioco ha superato le 30 milioni di unità vendute.

Secondo il sito ufficiale, verranno aggiunte nuove missioni secondarie per Tataru’s Grand Endeavour e Somehow Further Hildibrand Adventures. Ci saranno anche nuove missioni sulle armi di Manderville e nuove missioni dell’Alleanza tribale di Endwalker. Potrebbero essere inclusi anche altri contenuti e modifiche. Inoltre, Square Enix deve ancora confermare quando sarà disponibile l’open beta per la versione Xbox Series X/S. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Endwalker porta la storia di Hydaelyn e Zodiark a una conclusione. Svelare i suoi misteri e vincere le sue sfide non sarà un’impresa comune. Tuttavia, all’ombra del loro trionfo, il Guerriero della Luce e i Discendenti della Settima Alba sono finalmente a casa. In loro assenza, è sorta una minaccia ancora più grande del fulgido oblio, secondo gli eventi degli Ultimi Giorni. Tutti si disperano, la miriade di conflitti ora devastano la terra e non è possibile che prevedere la fine della vita nella Sorgente. Questa storia – di una stella e delle sue anime – vedrà il Guerriero della Luce viaggiare a nord verso Sharlayan e a est fino a Thavnair, forgiare un percorso verso il cuore dell’Impero Garlean e ascendere ai cieli per mettere piede sulla stessa luna si. La prima grande saga di Final Fantasy XIV si avvicina alla sua attesissima conclusione.

Final Fantasy XIV è disponibile per PS4, PS5 e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

