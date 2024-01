Metal Gear Solid Remake è in sviluppo esclusivamente per PS5, rumor

Rumors di remake di Metal Gear Solid circolano da anni. Nel 2021, si diceva che Bluepoint Games stesse lavorando a “diversi” remake dell’acclamata serie d’azione stealth. Sebbene Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sia stato finalmente annunciato da Virtuos dopo molte voci, sembra che un remake del primo gioco sia ancora in fase di sviluppo.

Fonti che hanno parlato con Areajugones hanno riferito che il remake è in sviluppo da “diversi anni”. Si tratta presumibilmente di una fase iniziale e di uno dei “progetti più ambiziosi” di Konami per i prossimi anni, sul quale concentrerà tutti gli sforzi dopo l’uscita di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Non ci sono informazioni sullo sviluppatore o una data di rilascio, ma secondo quanto riferito verrà lanciato solo per PS5. In ogni caso, ci vorrà del tempo prima di un annuncio ufficiale, anche se Metal Gear Solid Delta: Snake Eater verrà lanciato quest’anno, secondo il recente trailer di PlayStation per i titoli in uscita. Tuttavia, se fosse vero, potrebbe essere un’altra grande esclusiva per Sony.

Articoli Consigliati Prince of Persia the Lost Crown: il nuovo trailer presenta la Deluxe Edition Final Fantasy XIV Online: la patch 6.55 “Growing Light Part 2” arriva il 16 gennaio

Metal Gear Solid è un videogioco d’azione stealth, pubblicato nel 1998 dalla software house giapponese Konami per la console PlayStation. È stato diretto, prodotto e scritto da Hideo Kojima e segue i videogiochi per MSX 2 Metal Gear e Metal Gear 2: Solid Snake, allo stesso modo ideati da Kojima. La trama segue le vicende di Solid Snake, un agente segreto che deve infiltrarsi in una remota struttura insulare per lo stoccaggio di armi nucleari, con l’obiettivo di neutralizzare la minaccia terroristica rappresentata da FOXHOUND, un’unità disertrice delle forze speciali americane. Snake deve affrontare i terroristi e impedire loro di lanciare un attacco nucleare con una nuova terrificante arma segreta.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.