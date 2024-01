Prince of Persia the Lost Crown: il nuovo trailer presenta la Deluxe Edition

Con Prince of Persia: The Lost Crown in uscita la prossima settimana, Ubisoft ha un nuovo trailer che pubblicizza l’edizione Deluxe. Viene venduto al dettaglio per € 59,99 e include il gioco base con tre giorni di accesso anticipato, consentendo ai giocatori di entrare subito in azione, tuttavia ci sono altri vantaggi. Guardate il trailer qui sopra. Di recente sono stati rivelati i requisiti di gioco e le opzioni di accessibilità. Inoltre, sembra che il titolo duri solo 25 ore.

La Deluxe Edition include l’abito immortale per il protagonista Sargon; l’amuleto dell’uccello della prosperità rivelerà “tesori nascosti” ; infine, c’è la Digital Adventure Guide per suggerimenti potenzialmente più approfonditi su come sopravvivere al Monte Qaf. Naturalmente, riceverai anche il completo Warrior Within come bonus preordine. Di seguito una panoramica del gioco tramite la pagina Nintendo:

Tuffati in un entusiasmante e affascinante platform d’azione e avventura ambientato in una versione mitologica dell’antica Persia, dove potrai manipolare i confini del tempo e dello spazio. Vesti i panni dell’abile spadaccino Sargon e cresci fino a diventare una leggenda padroneggiando il combattimento acrobatico e sbloccando progressivamente nuovi poteri temporali e super abilità speciali. Sfrutta i poteri temporali insieme alle abilità di combattimento e acrobatiche per eseguire combo letali e sconfiggere le creature mitologiche e i nemici corrotti dal tempo. Scopri un mondo maledetto ispirato all’antica Persia colmo di incredibili attrazioni ed esplora una serie di biomi altamente dettagliati, ognuno caratterizzato da una precisa identità e popolato dalle proprie insidie e meraviglie.

Prince of Persia: The Lost Crown verrà lanciato il 18 gennaio per PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.