Samsung presenta i nuovi modelli della serie Odyssey al CES 2024

Samsung Electronics ha annunciato oggi il lancio dei nuovi monitor da gaming Odyssey OLED al CES 2024, il più grande evento tecnologico al mondo della Consumer Technology Association (CTA), che si terrà a Las Vegas la prossima settimana. I nuovi modelli Odyssey OLED G9 (modello G95SD), Odyssey OLED G8 (modello G80SD) e Odyssey OLED G6 (modello G60SD offrono le massime prestazioni e la nitidezza visiva che i giocatori ricercano.

Odyssey OLED G9 è un monitor gaming curvo ultra-wide da 49″ con risoluzione DQHD (5.120 x 1.440) e un formato 32:9 e offre numerose funzionalità ottimizzate. Odyssey OLED G8 è il primo monitor da gioco OLED piatto da 32″ di Samsung con risoluzione 4K UHD (3.840 x 2.160) e un formato 16:9. Entrambi i monitor hanno una velocità di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta GTG di 0,03 ms. L’Odyssey OLED G6 è un monitor QHD (2.560 x 1.440) da 27 pollici in formato 16:9 ed è il primo monitor della serie Odyssey con frequenza di aggiornamento di 360 Hz e un tempo di risposta GTG di 0,03 ms.

Hoon Chung, Executive Vice President Visual Display Business di Samsung Electronics, ha dichiarato:

Insieme alle diverse tipologie di videogiochi, le piattaforme stesse stanno diventando sempre più diversificate. I nuovi monitor gaming Odyssey OLED di Samsung offriranno ai giocatori un’esperienza di gioco più coinvolgente grazie alle tecnologie innovative che consentono la massima personalizzazione, venendo incontro alle loro esigenze, sempre più in continua evoluzione.

Tutti e tre i nuovi modelli sono dotati della tecnologia OLED Glare-Free che riduce al minimo i riflessi di luce, in modo che gli utenti possano giocare con luminosità e colore costanti in ogni tipo di ambiente. Con VESA DisplayHDR True Black 400, i monitor offrono dettagli incredibili e colori vividi indipendentemente dal gioco o dal contenuto visualizzato. Inoltre, supportano AMD FreeSync Premium Pro per giochi HDR ultra-fluidi e a bassa latenza. Tutti i monitor della serie Odyssey OLED offrono una connettività completa, con due porte HDMI 2.1, un hub USB e un ingresso DisplayPort 1.4. Gli utenti potranno anche godere di un maggiore comfort e praticità grazie alla compatibilità con il montaggio VESA[2] e al supporto regolabile in altezza (HAS) dotato di punti di controllo per l’inclinazione e perni per la rotazione.

Odyssey OLED G9 e Odyssey OLED G8 offrono ora Multi Control, una nuova funzionalità unica dei dispositivi Samsung per un’esperienza multi-dispositivo più semplice e migliorata. Multi Control consente agli utenti di trasferire senza problemi immagini e/o testo tra il monitor Samsung e altri dispositivi Samsung, inclusi Galaxy Book, tablet o telefono, per un processo di lavoro più fluido ed efficiente utilizzando mouse e tastiera. Inoltre, l’Odyssey OLED G9 e l’Odyssey OLED G8 includono Samsung SmartThings Hub. Con l’hub integrato, gli utenti possono connettersi a vari dispositivi IoT compatibili con Matter e Home Connectivity Alliance (HCA), per il controllo dei dispositivi.

Quando si passa dal lavoro al gioco, i monitor Odyssey OLED G9 e Odyssey OLED G8 sono hub di intrattenimento all-in-one. Dotati della piattaforma Samsung Smart TV e del Samsung Gaming Hub, forniscono l’accesso ai servizi di streaming e cloud gaming senza download, vincoli di archiviazione o la necessità di un PC/console. Per la prima volta, Samsung introduce due modelli OLED con schermo piatto in formato 16:9: Odyssey OLED G8 e Odyssey OLED G6. Tutti i modelli Odyssey OLED vantano l’esclusivo e sottile design in metallo e includono il nuovo Core Lighting+.

Core Lighting+ consente agli utenti di immergersi negli ambienti di gioco e di intrattenimento mediante l’emissione di luce ambientale dal retro del monitor. Il raggio di illuminazione, quattro volte più sottile rispetto al modello precedente (modello G95SC), si integra perfettamente con la sottile cornice metallica di 3,9 mm. È presente anche un nuovo supporto metallico che presenta una struttura di assemblaggio senza attrezzi, utilizzando una piastra metallica di 3 mm che garantisce l’armonia con il design del display e amplia lo spazio per altri dispositivi.

Con la presentazione di questi nuovi modelli, Samsung ha ulteriormente rafforzato la sua linea OLED e consolidato la sua posizione di leadership nel mercato dei monitor gaming. Le innovazioni introdotte nelle serie Odyssey OLED e Odyssey Neo, che ha visto il rilascio del primo monitor da gioco Dual UHD al mondo con Odyssey Neo G9 da 57″ (modello G95NC), offrono funzionalità e prestazioni che contribuiranno a definire il futuro del gaming.