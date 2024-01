Larian Studios parla del prossimo progetto

Larian Studios ha ottenuto uno straordinario successo di critica e commerciale con Baldur’s Gate 3, quindi è naturale che tutti gli occhi siano puntati sul prossimo progetto dello sviluppatore, anche se, come ci si può aspettare, ci vorrà un po’ prima di sentirne parlare.

Il capo e direttore di Larian Studios, Swen Vincke, è intervenuto di recente su Twitter per parlare del prossimo progetto a cui sta lavorando, affermando che dopo aver trascorso gli ultimi quattro mesi a “riscrivere e abbandonare idee”, si è concentrato su come sarà il primo atto del gioco. Ha poi parlato della natura iterativa del lavoro creativo in generale, che significa che le cose possono sempre cambiare, anche se sospetta che “molto” di ciò che ha pensato per il primo atto del suo prossimo gioco sopravviverà nella bozza finale.

È stata una mattinata fantastica. Dopo 4 mesi di riscrittura e riscrittura e abbandono di idee per poi rivederle, ho finalmente capito quale deve essere il primo atto di questa cosa a cui sto lavorando. Citatemi quando verrà rivelato per vedere quanto della bozza di oggi sopravvive. Sospetto che sia molto.

Detto questo, ha poi chiarito che il progetto è ancora nelle sue fasi iniziali, dicendo che ci vorrà un po’ di tempo prima che Larian sia pronta a parlarne in maniera ufficiale e formale. Inoltre, non è come pensate e questo non è un teaser per un annuncio”, ha scritto Vincke. “Sono solo sinceramente entusiasta della direzione che prenderà la cosa e volevo condividere un po’ della mia eccitazione. Ci vorrà ancora un po’ di tempo prima che se ne parli”.

Con Baldur’s Gate 3 ancora a pochi mesi di distanza, non si sa molto del prossimo gioco di Larian, anche se Vincke ha precedentemente affermato che il recente successo ottenuto incoraggerà l’azienda a “spingersi oltre i limiti” con il suo prossimo gioco.

Vincke ha già espresso il suo interesse a lavorare su qualcosa di più piccolo dopo Baldur’s Gate 3, mentre ha anche confermato che Larian Studios realizzerà Divinity: Original Sin 3 “prima o poi”.