Eiyuden Chronicle Hundred Heroes valutato PEGI e ESRB in attesa dell’uscita ad aprile

Altro passo per l’uscita di Eiyuden Chronicle Hundred Heroes, JRPG pubblicato da 505 Games e sviluppato da Rabbit & Bear Studios che arriverà il 23 aprile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One e Xbox Series X/S, anche attraverso il Game Pass. Sui canali social del gioco è stato infatti recentemente annunciato che il titolo ha completato la classificazione PEGI e ESRB, rispettivamente:

PEGI: 12

ESRB: tutti i 10+

Questa la descrizione del gioco:

La nostra storia inizia in un angolo di Allraan, un mosaico di tante nazioni e culture diverse riunite in una sola terra. Con la punta della spada e con l’utilizzo di oggetti incantati conosciuti come “lenti runiche”, la storia di questa terra è stata forgiata da alleanze e aggressioni tra umani, uomini bestia, elfi, e i popoli del deserto che vi risiedono. L’Impero di Galdea ha ottenuto un vantaggio sulle altre nazioni scoprendo una tecnologia che amplifica il potere delle lenti runiche.

Ora, l’Impero sta setacciando tutto il continente, in cerca di un artefatto che aumenterà il suo potere ancora di più.

È durante una di queste spedizioni che Seign Kesling, un giovane e promettente ufficiale imperiale e Nowa, un ragazzino di un villaggio remoto, si incontrano e diventano amici.

Molto presto, però, uno scherzo inaspettato del destino li trascinerà dritti nel fuoco della guerra, e li costringerà a rivalutare tutto quello che ritengono giusto e vero.

Lasciandovi qui sotto al tweet, vi ricordiamo che Eiyuden Chronicle Hundred Heroes venne finanziato su Kickstarter in appena tre ore a luglio 2020, raggiungendo alla fine più di 3 milioni 100 mila euro.

The ESRB and PEGI ratings for Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes are finally completed! 🥳

ESRB: Everyone 10+

PEGI: 12

Another big step in our epic journey towards the April 23, 2024 launch! Thank you for your support! 🙌#EiyudenChronicle pic.twitter.com/UvTky0vwXd

— 【公式】Eiyuden Chronicle (百英雄伝) (@eiyuden) January 6, 2024