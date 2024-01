Tracmania: trailer della campagna invernale 2024

A partire da domani 9 gennaio, verrà lanciata la nuova campagna invernale di Trackmania, con 25 nuovi tracciati. Potrete giocare con la nuova Snow Car nell’esclusiva atmosfera asiatica del primo ambiente innevato (uscito nel 2003). Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, quello che potete vedere in f

Giocando questa nuova campagna si potranno vincere fino a 100 medaglie, raccogliere trofei e sbloccare livelli per la vostra prestige car skin. Inoltre, insieme alla nuova skin Prestige, appositamente progettata per la stagione invernale, avrete la possibilità di utilizzare 20 nuove skin Royal e 13 nuove skin Ranked.

Articoli Consigliati Valorant: trailer cinematografico dell’episodio 8 Eiyuden Chronicle Hundred Heroes valutato PEGI e ESRB in attesa dell’uscita ad aprile

UNA NUOVA OFFERTA TRACKMANIA

Dopo l’annuncio del 10 ottobre 2023, ci sarà un nuovo aggiornamento dello Starter Access e una nuova offerta che accompagnerà la campagna invernale di Trackmania. L’Accesso Standard e l’Accesso Club di 3 anni non saranno più disponibili a partire da domani, dando ai giocatori la possibilità di scegliere tra due opzioni:

Lo Starter Access , disponibile gratuitamente, mantiene le stesse caratteristiche del vecchio Starter Access, come il matchmaking (modalità Royal e Classificata), l’editor di tracciati, il canale arcade e così via. L’unico cambiamento riguarda la Campagna stagionale, dove i giocatori possono accedere ai primi 10 tracciati ufficiali.

, disponibile gratuitamente, mantiene le stesse caratteristiche del vecchio Starter Access, come il matchmaking (modalità Royal e Classificata), l’editor di tracciati, il canale arcade e così via. L’unico cambiamento riguarda la Campagna stagionale, dove i giocatori possono accedere ai primi 10 tracciati ufficiali. Il Club Access, con un costo annuale di 19,99€, offre le stesse funzionalità del Club Access, ma a un prezzo più accessibile.

ROYAL UPDATE

A partire dal 9 gennaio, la modalità Royal subirà un nuovo aggiornamento. In questa versione migliorata, oltre alla modalità originale, si potrà avanzare in ogni segmento guadagnando stelle. Dopo aver raccolto 10 stelle, si passerà al segmento successivo. Il numero di stelle assegnate dipende dal tempo impiegato, da 1 a 5 stelle.

D’ora in poi, ogni giocatore dovrà completare il proprio segmento per passare alla difficoltà successiva. Se si supera un record in un segmento, si guadagnano due punti per la propria squadra finché un’altra squadra non supera il proprio tempo in questo segmento. Le piste Royal rimangono invariate.

Le nuove squadre Royal di quest’anno: le skin “Fruits”. Per maggiori informazioni in merito, potete andare alla news sul sito ufficiale.

Ricordiamo che Tracmania è disponibile su PC (Ubisoft Store, Epic Games Store e Steam) e console: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Luna.