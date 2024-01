Cult of the Lamb: ecco la data per Sins of the Flesh

Prima previsto per un generico inizio 2024, ora Sins of the Flesh, prossimo DLC per Cult of the Lamb, ha una data d’uscita precisa: sarà disponibile dal 16 gennaio, su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Per l’occasione Devolver Digital e Massive Monster hanno fatto uscire un nuovo trailer, quello che potete vedere in cima alla notizia.

Questa la descrizione del contenuto del nuovo DLC di Cult of the Lamb:

Peccati e Discepoli

I nuovi sistemi di progressione aggiungono maggiore profondità e complessità alla gestione del Culto dell’Agnello. Seguendo la via del peccato, i vostri seguaci si diletteranno in rituali golosi, edifici vani e dottrine iraconde. Invitate i vostri seguaci più fedeli alla cerchia ristretta dei Discepoli, un rinnovato sistema di livellamento della progressione dei seguaci.

Una vita di culto migliore

La cacca lucida, le scope malefiche e gli edifici più grandi e migliori migliorano la vita del Culto. Le cacche luccicanti hanno effetti speciali, come la produzione di raccolti fruttuosi e l’aggiunta di XP alla scopa. Il livellamento della scopa renderà le faccende domestiche più veloci ed efficaci. Per migliorare l’automazione, c’è anche un nuovo livello per la Stazione di servizio e le Strutture di stoccaggio, in modo che i seguaci si prendano cura di loro stessi.

Pronti, mirare, fuoco

Fate fuori gli eretici con la nuova arma Blunderbuss. Quando è carica, spara danni ingenti a distanza ravvicinata per dare un nuovo stile di combattimento alle crociate. Se la caricate ancora di più con un attacco pesante, potete mirare e cecchinare i nemici da lunga distanza.

Abiti, opzioni e progenie!

Ciascuno dei vostri cultisti può sfoggiare la propria moda da seguace nel nuovo edificio del Sarto. Una volta sbloccato, ogni cultista può indossare il proprio abito, con 23 stili diversi tra cui scegliere. Ma il vostro Culto sta diventando ancora più unico. Quando due seguaci si amano molto, possono trovare un uovo. Nutrite l’uovo affinché si schiuda, poi prendetevi cura della prole finché non sarà pronta a giurare fedeltà al vostro Culto!