Horizon Forbidden West e gli altri 13 titoli che riceveranno aggiornamenti RTX

Horizon Forbidden West ed altri 13 titoli riceveranno aggiornamenti RTX.

Oggi NVIDIA ha mostrato al CES 2024 di Las Vegas le novità in arrivo, a partire dalle GeForce RTX 40 series Super. Tra gli annunci, anche i alcuni giochi lanciati quest’anno con o aggiornati al DLSS3.

Articoli Consigliati Wolf Peak The Case of Ruth Choi: annuncio del titolo investigativo GeForce RTX 40 Super mostrate da NVIDIA al CES 2024

Il mese scorso l’azienda ha festeggiato un importante traguardo, con il rilascio di oltre 500 giochi e applicazioni creative #RTXON. Giochi di successo e indie continuano ad integrare NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex e gli effetti ray-tracing avanzati per offrire una migliore esperienza PC. All’inizio del 2024, l’adozione di RTX sembra non mostrare segni di rallentamento; al CES 2024 è stato infatti annunciato che altri 14 giochi riceveranno aggiornamenti RTX.

Dragon’s Dogma 2, Gray Zone Warfare, Half-Life 2 RTX, Horizon Forbidden West, Layers of Fear, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Like a Dragon: Infinite Wealth, NAKWON: LAST PARADISE, Pax Dei, Starminer e THRONE AND LIBERTY saranno tutti lanciati quest’anno con o aggiornati al DLSS 3, offrendo ai giocatori della GeForce RTX 40 Series prestazioni senza precedenti e i più alti livelli di qualità dell’immagine.

Anche Dragon’s Dogma 2, Gray Zone Warfare, Half-Life 2 RTX e Starminer saranno lanciati con effetti ray-tracing, che girano al meglio sulle GPU GeForce RTX grazie ai loro RT Cores hardware dedicati, e l’aggiornamento al ray-tracing di Diablo IV è in arrivo a marzo.

Inoltre, alla fine del mese, Enshrouded e TEKKEN 8 saranno lanciati con il supporto day-one per DLSS 2. Sul sito ufficiale tutti i dettagli in merito, qui sotto i giochi che avranno aggiornamenti RTX.