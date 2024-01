Animal Shelter 2: annunciato il nuovo simulativo di rifugi per animali

In questi giorni, Games Incubator e ThePlayWay hanno annunciato Animal Shelter 2, seguito del gestionale di rifugi per animali uscito a marzo 2022 (qui la nostra recensione). Arriverà su Steam nel 2024, data precisa non svelata, e per l’occasione è stato pubblicato il trailer, che potete vedere qui sopra.

Questa la descrizione del gioco dalla pagina Steam:

Articoli Consigliati Steam: inizia il Festival del capitalismo e dell’economia, con demo e sconti a tema Wolf Peak The Case of Ruth Choi: annuncio del titolo investigativo

I nostri amici a quattro zampe hanno bisogno di aiuto!

In Animal Shelter Simulator 2 sono presenti ancora più animali che necessitano del tuo aiuto. Dovrai garantire loro un ambiente pulito e sicuro, cibo e acqua e, soprattutto, tanto amore. Per fortuna questa volta non sarai solo!

Fai crescere il tuo rifugio con nuovi dipendenti!

Gestire un intero rifugio da soli è un lavoro duro! Ma per fortuna puoi contare sull’aiuto di personale qualificato in grado di assumersi alcune responsabilità. Ma ricorda: anche gestire le persone non è per niente facile!

Gioca con gli amici in modalità co-op!

Con gli amici è tutto più piacevole! Invita i tuoi amici a lavorare nel rifugio e trovate insieme le case perfette per i vostri animali! Emoziona, interagisci e divertiti circondato da splendidi paesaggi e adorabili animali.

Aiuta gli animali a trovare casa per sempre!

Il processo di adozione richiede molta pazienza. È importante scegliere l’animale giusto per la persona giusta e viceversa! In Animal Shelter Simulator 2 i potenziali adottanti potranno visitare il rifugio e vedere gli animali di persona prima di fare la propria scelta. Ricorda che molti fattori possono influire sulla possibilità di adozione: le caratteristiche dell’animale, il suo stato attuale e anche le condizioni del rifugio stesso!

Mantieni il rifugio e goditi la sua bellezza!

Il tuo rifugio si trova in una pittoresca cittadina circondata da boschi e montagne. Assicurati che si adatti a questo splendido scenario: mantienilo pulito e migliorane regolarmente le caratteristiche! Goditi la vista sia di giorno che di notte!

Incontra i tuoi nuovi amici pelosi

Accarezzali, gioca con loro e persino vestili! Animal Shelter è tornato e i suoi abitanti sono pieni di vita e sempre desiderosi di interagire con te. Fai in modo di soddisfare tutte le loro esigenze e di mantenerli sani: ti ripagheranno con tanto amore!