Steam: inizia il Festival del capitalismo e dell’economia, con demo e sconti a tema

Oggi 8 gennaio parte il primo festival di Steam, quello del capitalismo e dell’economia, per sconti, demo e altro ancora sui titoli che si concentrano sulla capacità di guadagno dei giocatori. L’evento durerà fino al 15 gennaio.

Per l’occasione è stato pubblicato il trailer del festival, che mostra come mettere alla prova la capacità di riuscire a fare qualsiasi cosa, dalla produzione di vino alla progettazione di reti ferroviarie, dalla gestione di ristoranti a quella di fattorie e tutto ciò che sta in mezzo.

Questi i giochi mostrati nel trailer:

Monopoly Plus

Rail Route

Megaquarium

King of Retail

Farm Keeper

Railway Empire

Cafe Owner Simulator

Farm Manager 2021

Production Line : Car factory simulation

Hundred Days – Winemaking Simulator

Cartel Tycoon

Software Inc.

Slipways