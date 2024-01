The Last of Us: Nick Offerman vuole realizzare uno spin-off

Nick Offerman è stato scelto perfettamente per il ruolo di Bill nell’adattamento della HBO di The Last of Us, offrendo ai fan uno sguardo più sfumato sul taciturno sopravvissuto in uno degli episodi più importanti della stagione. La performance è stata così buona che è valsa a Offerman un Emmy e l’attore ha anche proposto alla HBO una serie spin-off di Bill e Frank.

Dopo gli Emmy Awards di questa settimana, all’attore di Parks & Recreation è stato chiesto se Bill o Frank sarebbero apparsi nella seconda stagione dello show, magari in una sequenza flashback. Secondo Deadline, tramite Kotaku, Offerman non ha offerto alcuna esclusiva succosa, ma ha detto che aveva in mente Bill, arrivando al punto di avvicinarsi alla HBO con una proposta e affermando:

Un’intera miniserie di un prequel di le loro vite prima che si incontrassero. Potrebbe essere un musical. Non siamo a corto di idee. Vedremo solo cosa si inventeranno Craig [Mazin] e Neil [Druckmann].

Le riprese della seconda stagione inizieranno a breve, precedentemente ritardate dagli scioperi WGA e SAG-AFTRA. Lost Levels di The Last of Us Part II potrebbe essere incorporato nella trama e, secondo quanto riferito, Kaitlyn Dever è in trattative per il ruolo di Abby. La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (creatore di The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. La serie è una co-produzione Sony Pictures Television. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

