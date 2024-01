Hogwarts Legacy ha venduto oltre 22 milioni di copie

Parlando in una recente intervista con Variety, il presidente di WB Games David Haddad ha rivelato che Hogwarts Legacy ha venduto oltre 22 milioni di unità in tutto il mondo su tutte le piattaforme alla fine del 2023. Il gioco ha venduto oltre 2 milioni di unità durante il periodo delle vacanze di dicembre, mentre immagina che anche il lancio del porting su Switch verso la fine dell’anno avrebbe contribuito in modo significativo all’incremento delle vendite di fine anno. Di seguito la dichiarazione:

Non è solo l’unità venduta di cui sono così orgoglioso, è solo che ha deliziato così tanto i fan. Ha dato vita a Harry Potter in un modo nuovo per i giocatori in cui potevano essere se stessi in questo mondo, in questa storia. Ed è proprio quello che il team di Avalanche si proponeva di fare quando stava sviluppando il gioco e penso che sia proprio questo il motivo per cui ha avuto una tale risonanza e rimane il gioco più venduto dell’anno nell’intero settore in tutto il mondo. Questa è una posizione che di solito è ricoperta da uno dei giochi sequel di questi operatori storici e siamo così orgogliosi di essere stati in grado di entrare nei ranghi più alti.

All’ultimo conteggio, WB Games ha annunciato a maggio che Hogwarts Legacy aveva venduto oltre 15 milioni di unità, incassando oltre 1 miliardo di dollari di entrate, quindi ha chiaramente mantenuto un ritmo di vendite impressionante. Gli annunci di lavoro hanno indicato che lo sviluppatore Avalanche Software ha un altro importante gioco AAA in lavorazione e, sulla base delle vendite di Hogwarts Legacy, sembrerebbe lecito supporre che il loro prossimo progetto sia un sequel del gioco di ruolo d’azione. A inizio anno il titolo risultava il più venduto nel 2023.

Hogwarts Legacy è disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.