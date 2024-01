Gravity Rush Movie: nuovo video presentato al CES 2024

È stato mostrato il primo filmato del film di Gravity Rush attualmente in produzione, condiviso brevemente come parte del discorso di apertura di Sony al Consumer Electronics Show. La clip mostra un personaggio che salta da un edificio, proprio come nel gioco. È stata anche mostrata una breve clip di un attore sospeso in un’imbracatura mentre si esibiva con una tuta di motion capture. Si dice che Gravity Rush Movie sia diretto da Anna Mastro e scritto da Emily Jerome. Mastro è ampiamente conosciuta per il suo lavoro su video musicali per artisti come Leona Lewis, Train e The Pussycat Dolls. Il keynote di Sony ha anche menzionato brevemente il prossimo film The Legend of Zelda, definendolo “una straordinaria storia di avventure e scoperte”.

Gravity Rush , conosciuto in Giappone come Gravity Daze, è un franchise multimediale incentrato su una serie di videogiochi sviluppati dal Team Gravity e pubblicato da Sony Interactive Entertainment. È stato creato da Keiichiro Toyama, autore anche delle serie Silent Hill e Siren . Il franchise è meglio conosciuto per i suoivideogiochi di azione e avventura , che sono stati integrati da un’animazione in due parti, un adattamento cinematografico e vari prodotti. Il primo capitolo, Gravity Rush, è stato rilasciato il 9 febbraio 2012 per PlayStation Vita. Il gioco segue la protagonista Kat, una supereroina incaricata di ripristinare la città galleggiante di Hekseville e salvare l’umanità dalle specie invasive conosciute come Nevi. Gravity Rush Remastered è stato rilasciato per PlayStation 4 il 10 dicembre 2015. Un sequel, Gravity Rush 2, pubblicato il 18 gennaio 2017 per PlayStation 4, presentava un conflitto a tre tra l’umanità, i Nevi e l’esercito della Guarnigione.

Articoli Consigliati CES 2024: presentate le serie di God of War e Horizon Zero Dawn per Netflix Granblue Fantasy Relink: il nuovo trailer presenta le battaglia contro i Boss

Continuate a seguirci per maggiori informazioni sul film.