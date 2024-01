CES 2024: presentate le serie di God of War e Horizon Zero Dawn

A maggio 2022 Sony ha annunciato che i programmi TV Horizon Zero Dawn, God Of War erano in fase di sviluppo. L’annuncio era stato fatto durante una sessione di domande e risposte durante un Sony Business Briefing per Sony Pictures Entertainment. Come riportato dal giornalista @geoffkeighley, durante il CES 2024 Sony ha presentato nuove informazioni sulle due serie televisive annunciando che la scrittura è ancora in corso. Sony ha confermato al CES 2024 che lo show televisivo Horizon sarà in diretta su Netflix mentre lo show televisivo God of War andrà in onda su Amazon Prime. Di seguito il comunicato:

È in corso la scrittura delle serie basate su GOD OF WAR per Prime Video e HORIZON ZERO DAWN per Netflix.

Articoli Consigliati Helldivers 2 è stato posticipato al 28 febbraio, rumor Gravity Rush Movie: nuovo video presentato al CES 2024

Di seguito una panoramica dei due titoli:

Horizon Zero Dawn

In un’era in cui le Macchine vagano sulla terra e l’umanità non è più la razza dominante, una giovane cacciatrice di nome Aloy parte per un viaggio alla scoperta del suo destino. Emarginata dalla sua tribù fin dalla nascita, Aloy non ha mai conosciuto l’abbraccio di una madre, né è mai stata accettata dalla sua comunità.

God of War

Nella sua nuova veste di mentore e protettore di Atreus, un figlio intenzionato a conquistare la stima del padre, Kratos è costretto a gestire e controllare la rabbia che lo ha sempre caratterizzato immerso con suo figlio in un mondo molto pericoloso. Lasciatosi alle spalle la sua sete di vendetta verso gli dèi dell’Olimpo, Kratos ora vive nella terra delle divinità e dei mostri norreni.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni sulle due serie televisive.

Writing is underway for the series based on GOD OF WAR for Prime Video and HORIZON ZERO DAWN for Netflix. #SonyCES #CES2024 pic.twitter.com/xEg2HkqTI6 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) January 9, 2024