Helldivers 2 è stato posticipato al 28 febbraio, rumor

Helldivers 2 potrebbe subire ritardi, secondo la conferenza stampa di Sony al CES 2024, in cui sono elencati alcuni dei più grandi titoli di PlayStation. Lo sparatutto in terza persona di Arrowhead Game Studios è stato posticipato alla data di uscita del 28 febbraio anziché l’8 febbraio.

Non è il primo ritardo per il titolo, il cui lancio era previsto nel 2023 ma ha subito un ritardo. Né PlayStation né il team di sviluppo hanno annunciato un ritardo e il PlayStation Store lo elenca ancora per l’8 febbraio. O si tratta di un errore o di un annuncio prematuro. Il tempo lo dirà, ma se fosse vero, il lancio un giorno prima di Final Fantasy VII Rebirth sarebbe alquanto sconcertante. Mentre il suo predecessore è uno sparatutto in prima persona dall’alto, il seguito opta per una prospettiva in terza persona. Il fuoco amico e gli stratagemmi sono ancora disponibili in modalità cooperativa fino a quattro giocatori. Di seguito una panoramica:

Arruolati negli Helldivers e unisciti alla lotta per la libertà in una galassia ostile in uno sparatutto in terza persona veloce, frenetico e feroce.

DIVENTA UNA LEGGENDA

Verrai riunito in squadre composte da un massimo di quattro Helldivers e ti verranno assegnate missioni strategiche. Guardatevi le spalle a vicenda: il fuoco amico è una sfortunata certezza della guerra, ma la vittoria senza il lavoro di squadra è impossibile.

CARICHI

Fai piovere libertà dall’alto, intrufolati nel territorio nemico o stringi i denti e carica a testa in giù nelle fauci del combattimento. Il modo in cui consegni la libertà è una tua scelta; avrai accesso a una vasta gamma di potenza di fuoco esplosiva, armature salvavita e stratagemmi rivoluzionari… il gioiello nell’arsenale di ogni Helldiver.

REQUISIZIONE

Super Earth riconosce il tuo duro lavoro con preziosa Requisizione. Usalo per accedere a diversi premi a beneficio tuo, della tua squadra, della tua nave cacciatorpediniere e del nostro sforzo bellico complessivo.

MINACCE

Tutto su ogni pianeta ti vuole morto. Questo è ciò con cui abbiamo a che fare. Ogni nemico ha caratteristiche, tattiche e comportamenti distinti e imprevedibili, ma combattono tutti ferocemente e senza paura o moralità.

Helldivers 2 arriverà su PS5 e PC.