Genshin Impact: demo trailer su Chevreuse

a versione 4.3 di Genshin Impact, intitolata Rose e Moschetti, è finalmente disponibile su tutte le piattaforme. L’aggiornamento include due nuovi personaggi giocabili. Navia, la rinomata presidentessa della Spina di Rosula, e Chevreuse, la capitana della Pattuglia Speciale. Oltre ai diversi mini giochi, la Festa di Fontinalia verrà celebrata con un Cinefestival unico che, oltre a offrire divertimento e attività interessanti, onora la tradizione di commemorare i leggendari cavalieri di Loch che accolsero a Fontaine l’Archon di Hydro, Egeria. Inoltre, I fratelli Kamisato, il viaggiatore e Chiori, la rinomata stilista della Boutique Chiori, formeranno un gruppo inaspettato guidato da Furina per lavorare su un film.

Hoyoverse ha pubblicato il demo trailer, intitolato “Obbedire prima di tutto”, del nuovo personaggio a quattro stelle Chevreuse, capitana della Pattuglia Speciale. Il video analizza le abilità in battaglia del personaggio. Trovate maggiori informazioni qui. Di seguito una panoramica del trailer:

La Pattuglia speciale di sicurezza e sorveglianza gode di una “famigerata reputazione” e ciò è dovuto in gran parte alla sua capitana, Chevreuse. Da questo punto di vista, meriterebbe un compenso aggiuntivo grazie al suo lavoro in difesa della legge.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.