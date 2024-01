Diablo IV riceverà il Ray Tracing a marzo su PC

Diablo IV di Blizzard Entertainment ha ricevuto un nuovo trailer durante il discorso speciale di Nvidia al CES 2024, confermando che il supporto al ray tracing arriverà a marzo. Date un’occhiata all’ultimo trailer qui sotto per vedere come influisce sulla grafica.

Le ombre e i riflessi in ray-tracing sono supportati e aggiungono un bel po’ di immersività. È presente il supporto Nvidia DLSS 3 e, sebbene non siano stati rivelati i requisiti del PC per il ray tracing, questo dovrebbe aiutare le prestazioni. Non è noto se anche i giocatori di PS5 e Xbox Series X riceveranno l’aggiornamento, quindi restate sintonizzati per ulteriori dettagli.

Articoli Consigliati Tekken 8: Brian Cox racconta la storia della serie Pacific Drive Provato: Riding on the storm

Diablo 4 è disponibile per PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. La Stagione del Sangue è in corso, con l’evento a tempo limitato Abattoir of Zir che terminerà la prossima settimana. La Stagione 3 non ha ancora una data di uscita, ma è prevista per questo mese (senza ritardi, almeno per il momento) e il team di sviluppo dice che ne sapremo di più nelle prossime settimane.