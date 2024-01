K55 CORE: Corsair presenta la nuova testiera meccanica da gaming

CORSAIR ha annunciato oggi la presentazione di una nuova tastiera che offre performance di gioco e illuminazione RGB per ogni appassionato: la K55 CORE.

Articoli Consigliati Lenovo: presentati al CES 2024 dispositivi e soluzioni per creatività e produttività con l’intelligenza artificiale MSI Claw è stato annunciato ufficialmente al CES 2024, ecco i requisiti

Qui sotto tutti i dettagli dal comunicato ufficiale:

Giocate, divertitevi ed iniziate a collezionare vittorie una dopo l’altra con la K55 CORE, una tastiera full-size dotata di un profilo elegante e moderno, sviluppata appositamente per chi intende approcciare il mondo del pc gaming. Destreggiatevi fra movimenti di precisione, azioni di gioco complesse e la chat grazie ai tasti a membrana con risposta silenziosa, il tutto mentre regolate agilmente volume e riproduzione di contenuti multimediali tramite i quattro pratici pulsanti dedicati: con la K55 CORE sarete in grado di gestire al meglio video, brani musicali e molto altro ancora. La K55 CORE resiste inoltre ai danni incidentali di contatto con liquidi fino a 300 ml, per garantirvi anni di gioco senza preoccupazioni.

Grazie all’illuminazione RGB a dieci zone, utilizzare la K55 CORE sarà più appagante che mai. Inoltre, il software CORSAIR iCUE vi permette di sfruttare tutto il potenziale della tastiera: potrete infatti personalizzare gli effetti di illuminazione, programmare macro, rimappare i tasti e sincronizzare l’illuminazione RGB della tastiera in base alle vostre altre periferiche e componenti.

La K55 CORE è in grado di offrire tutte le funzionalità necessarie per completare ogni impresa: il tasto dedicato per inibire la scorciatoia al menu Start di Windows impedisce di incappare in interruzioni indesiderate del gioco; è inoltre possibile regolare l’illuminazione RGB con la semplice pressione di un tasto dedicato. Per i gamer più esigenti, la funzionalità di supporto al rollover a 12 tasti è in grado di assicurare che tutte le azioni di gioco vengano eseguite con una frequenza di aggiornamento rapidissima di 1.000 Hz

Non importa quali sfide vi troverete ad affrontare nei vostri titoli preferiti: grazie a K55 CORE avete a disposizione tutto il necessario per iniziare a collezionare la vostra serie di vittorie.

Disponibilità, garanzia e prezzi

La tastiera gaming CORSAIR K55 CORE è disponibile immediatamente nel negozio online CORSAIR (prezzo 49,99 euro) e presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati online CORSAIR presente in tutto il mondo; è coperta da una garanzia di due anni ed è supportata dall’assistenza clienti e dal supporto tecnico di CORSAIR disponibili in tutto il mondo.

Ricordiamo infine che il mese scorso la tecnologia Corsair iCUE Link si è aggiudicata il premio CES 2024 Innovation Awards.