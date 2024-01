The Last Of Us: Kaitlyn Dever sarà Abby nella serie

The Last of Us, una delle serie che ha riscontrato maggiore successo lo scorso anno, avrà a breve la sua seconda season, con gli eventi che seguiranno parte del secondo capitolo del videogame targato Naughty Dog. Oggi HBO ha annunciato l’attrice che vestirà i panni di Abby, uno dei personaggi più importanti proprio di TLOU parte II. Si tratta di Kaitlyn Dever, americana classe ’96, già vista in un titolo Naughty Dog: è infatti Cassie Fisher, figlia di Nathan ed Elena in Uncharted 4. Ed è anche Tess Devine nell’avventura Open Roads di Annapurna Interactive in arrivo il 22 febbraio. Per quanto riguarda le serie tv, ha ottenuto nomination ai Golden Globe Award e ai Critic’s Choice Award per Unbelievable e Dopesick, oltre a una nomination agli Emmy Award, sempre per Dopesick.

Kaitlyn Dever has joined the cast of the HBO Original series #TheLastofUs for Season 2. @TheLastofUsHBO pic.twitter.com/dFnhGsJ1x2 — Max (@StreamOnMax) January 9, 2024

Queste le parole di Craig Mazin e Neil Druckmann (Produttori esecutivi/Co-creatori/Scrittori/Direttori):

“Il nostro processo di casting per la seconda stagione è stato identico a quello della prima: cerchiamo attori di livello mondiale che incarnino l’anima dei personaggi del materiale di partenza. Niente conta più del talento e siamo entusiasti di avere un’interprete acclamata come Kaitlyn che si unisce a Pedro, Bella e al resto della nostra famiglia”.

Ricordiamo che la serie The Last of Us qui in Italia è trasmessa in esclusiva su Sky e Now TV. Al momento si sa che la seconda stagione entrerà in produzione quest’anno, con uscita indicativamente per il 2025.