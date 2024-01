Developer Direct: l’evento Xbox ci sarà il 18 gennaio

I rumor degli scorsi giorni si sono rivelati veritieri, e infatti Xbox ha annunciato che il prossimo Developer Direct si terrà giovedì 18 gennaio alle ore 21:00, durante il quale verranno mostrati alcuni dei giochi più attesi in arrivo su Xbox Series X|S, PC e Game Pass.

La live streaming si potrà seguire sui canali Xbox (Twitch e YouTube) e Bethesda (Twitch e YouTube) per un focus approfondito sui giochi in uscita, rivelato dagli stessi creator.

Ci sarà una visita a MachineGames in Svezia per approfondimenti su Indiana Jones, passando poi dagli uffici di Obsidian a Irvine per saperne di più su Avowed, poi nella sede di Oxide Games nel Maryland per conoscere Ara: History Untold e un viaggio a Cambridge, in Inghilterra, per vedere Hellblade II: Senua’s Saga di Ninja Theory.

A termine del Developer Direct, ZeniMax Online Studios ospiterà The Elder Scrolls Online 2024 Global Reveal alle 22:00, per presentare in anteprima il più grande aggiornamento del 2024.

Per saperne di più, potete visitare la pagina su Xbox Wire.

Durante l’evento non ci saranno aggiornamenti sui giochi di Activision Blizzard.

Qui sotto potete vedere un’immagine con alcuni dei giochi sopracitati che verranno mostrati durante il Developer Direct di Xbox.