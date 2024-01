Asus Rog: novità dal CES 2024, tra cui ROG Phone 8

Durante il CES 2024 si è tenuto l’evento di ASUS ROG, in cui sono state presentate tutte le novità dell’azienda in ambito mobile, notebook e componentistica. Tra i nuovi prodotti, è stato mostrato ufficialmente anche il nuovo ROG Phone 8.

Qui sotto tutti i dettagli dal comunicato ufficiale di Asus Rog, con prima i punti chiave:

PUNTI CHIAVE

Beyond gaming: Lo smartphone è più sottile, leggero e offre funzionalità avanzate per tutti gli utenti più esigenti, inclusi giocatori, streamer, creator.

Lo smartphone è più sottile, leggero e offre funzionalità avanzate per tutti gli utenti più esigenti, inclusi giocatori, streamer, creator. Prestazioni illimitate: Snapdragon 8 Gen 3, RAM LPDDR5X da 8533 Mbps e UFS 4.0 offrono prestazioni da record al primo smartphone gaming IP68 al mondo.

Snapdragon 8 Gen 3, RAM LPDDR5X da 8533 Mbps e UFS 4.0 offrono prestazioni da record al primo smartphone gaming IP68 al mondo. Display ultra-luminoso: Schermo da 6,78″ AMOLED a 165 Hz con cornice sottili e 2500-nit di luminosità. La fluidità è garantita dal refresh rate adattivo LTPO e dal touch sampling rate da 720 Hz.

Schermo da 6,78″ AMOLED a 165 Hz con cornice sottili e 2500-nit di luminosità. La fluidità è garantita dal refresh rate adattivo LTPO e dal touch sampling rate da 720 Hz. Fotocamera di livello PRO con IA: Sensore principale da 50 MP con stabilizzatore gimbal ibrido a 6 assi 3.0; Ultrawide da 13 MP con lenti freeform; Teleobiettivo da 32 MP con zoom ottico 3X e OIS

Sensore principale da 50 MP con stabilizzatore gimbal ibrido a 6 assi 3.0; Ultrawide da 13 MP con lenti freeform; Teleobiettivo da 32 MP con zoom ottico 3X e OIS Funzioni potenziate da IA: X-Sense, X Capture, AI Grabber per il gaming; Cancellazione del rumore AI, Sfondo AI, Ricerca semantica per un’esperienza più semplice

X-Sense, X Capture, AI Grabber per il gaming; Cancellazione del rumore AI, Sfondo AI, Ricerca semantica per un’esperienza più semplice AniMe Vision: Esclusivo display Mini LED secondario personalizzabile sui modelli ROG Phone 8 Pro e ROG Phone 8 Pro Edition

ASUS Republic of Gamers ha annunciato la nuova nuova serie ROG PHONE 8, segnando l’inizio di un viaggio rivoluzionario che ridefinirà l’eccellenza del gaming su mobile.

Nel più grande aggiornamento della sua storia, il ROG Phone 8 si è evoluto da smartphone da gioco purosangue a dispositivo premium futuristico e rivoluzionario, con un design più sottile, leggero e con bordi ottimizzati, modifiche sostanziali che lo rendono uno smartphone premium perfetto non solo per i giocatori. Pensato per essere un concentrato di potenza a tutto tondo e soddisfare anche gli utenti più esigenti come gamer, streamer, creatori di contenuti, si distingue per funzioni esclusive per il gaming combinate con funzionalità avanzate basate su intelligenza artificiale, design premium e praticità quotidiana. Questa serie di smartphone reinventata va oltre l’ordinario, offrendo tecnologia all’avanguardia, design innovativo e l’impegno per un’esperienza utente eccezionale.

Beyond gaming

La serie ROG Phone 8 è stata completamente reinventata: la potenza che ha sempre contraddistinto l’iconico gaming phone è stata affiancata ad un design più minimal, così da renderlo un dispositivo ideale per chiunque cerchi uno smartphone premium che lo aiuti a realizzare cose straordinarie anche nella vita quotidiana. Il nuovo design è fino al 15% più sottile rispetto alla generazione precedente, senza sacrifici in termini di prestazioni, e l’attenzione sul design e sulla durabilità suggerisce quanto questo dispositivo vada oltre il classico concetto di smartphone.

La serie ROG Phone 8 sfida i presupposti del mobile gaming, offrendo prestazioni senza paragoni, innovazione e un design che unisce estetica e funzionalità. Che si tratti di giocatori o appassionati di tecnologia, la serie ROG Phone 8 invita gli utenti a migliorare la loro vita su mobile.

Prestazioni senza limiti

Al centro della serie ROG Phone 8 c’è il formidabile Snapdragon 8 Gen 3, supportato da RAM LPDDR5X da 8533 Mbps e spazio di archiviazione UFS 4.0 per prestazioni senza pari. Per consentire lunghe sessioni di gioco senza surriscaldamento, il rivoluzionario design Rapid-Cooling Conductor, parte dell’avanzato sistema GameCool 8, conduce il calore direttamente dal processore alla cover posteriore. Inoltre, il nuovissimo dispositivo di raffreddamento esterno AeroActive Cooler X è ora più piccolo del 29% ma offre un’efficienza termica 1,2 volte superiore, riducendo la temperatura della cover posteriore fino a 26°C.

Oltre a offrire design premium e prestazioni eccezionali, il ROG Phone 8 è il primo gaming phone al mondo conforme a IP68, costruito per resistere all’ingresso di polvere e acqua in modo che gli utenti possano godere di un gameplay senza preoccupazioni ovunque si trovino.

Display ultra-luminoso

La serie ROG Phone 8 Pro è dotata di un nuovissimo pannello AMOLED da 6,78 pollici (Samsung E6) che supporta frequenze di aggiornamento adattive grazie alla tecnologia LTPO. Il sistema può regolare automaticamente la frequenza di aggiornamento da 1 a 120 Hz a seconda dell’attività che si sta svolgendo, così da ridurre il consumo energetico. Gli utenti possono anche scegliere una frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz per un gameplay fluido, inoltre il touch sampling rate arriva fino a 720 Hz per input davvero reattivi. La luminosità massima è ora aumentata a 2500 nit, quindi gli utenti possono giocare o guardare film anche alla luce del sole senza alcun problema. Le immagini sono ottimizzate in collaborazione con Pixelworks, azienda leader nel settore dell’elaborazione visiva, per una precisione del colore senza pari. È davvero un display senza paragoni.

Fotocamere da professionisti con IA

I giocatori e i creator possono ora esplorare infinite possibilità fotografiche con l’avanzato sistema a tre fotocamere della serie ROG Phone 8. Inoltre, la tecnologia OZO Audio offre la possibilità di eliminare il rumore del vento per registrazioni all’aperto cristalline o di catturare audio spaziale 3D Surround coinvolgente e ad alta fedeltà.

La fotocamera principale utilizza il più recente sensore Sony da 50 MP per scatti di altissimo livello. Il suo obiettivo grandangolare da 24 mm è perfetto per foto stradali dinamiche, mentre la modalità zoom 2X lo trasforma in un versatile obiettivo a focale fissa da 50 mm, ideale per ritratti e fotografie di cibo. La foto e i video possono raggiungere nuovi livelli con lo stabilizzatore gimbal ibrido a 6 assi 3.0, che garantisce video ancora più fluidi e foto prive di vibrazioni in movimento. La stabilizzazione avanzata ora supporta sia la modalità di scatto standard che quella ritratto, rendendola ideale per foto in condizioni di scarsa illuminazione. La stabilità video è assicurata dall’OIS anti-shake hardware e da un algoritmo software EIS aggiornato che utilizza i dati giroscopici per rilevare il movimento. Questa regolazione dinamica del campo visivo garantisce che i video rimangano stabili.

Per la prima volta, la serie ROG Phone 8 include un teleobiettivo 3X che consente la cattura di oggetti distanti. L’obiettivo, dotato di OIS integrato, offre risultati nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione con la modalità Fotografia notturna. La tecnologia ASUS HyperClarity, utilizzando file non elaborati (RAW), preserva ogni dettaglio delle foto, fornendo immagini più chiare anche con uno zoom fino a 30X. Durante le riprese video, il teleobiettivo utilizza l’EIS adattivo per produrre risultati stabili con uno zoom fino a 10X.

La fotocamera ultrawide da 13 MP è dotata di un obiettivo free-form e di algoritmi all’avanguardia per ridurre la distorsione dell’obiettivo, ottenendo immagini straordinarie ma naturali. La serie ROG Phone 8 offre qualità e chiarezza eccezionali in ogni scatto e registrazione.

Infine, la fotocamera selfie ultrawide anteriore da 32 MP ha un campo visivo (FoV) più ampio, da 73° a 90°, rendendola migliore per i selfie di gruppo. L’obiettivo ha un sensore RGBW che garantisce immagini pulite e con meno rumore, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Funzionalità migliorate dall’intelligenza artificiale

Quattro funzionalità AI dedicate al gaming nella serie ROG Phone 8 migliorano l’esperienza dei giocatori. I gamer possono spostare facilmente un gioco in background con la modalità Background o catturare momenti chiave con X Capture, rendendo questi dispositivi indispensabili per i giocatori più esigenti. L’intuitivo AI Grabber per l’acquisizione di testo e X Sense migliorano ulteriormente l’esperienza fornendo suggerimenti e assistenza quando necessario. AI Grabber ora può anche acquisire testo direttamente dai giochi utilizzando la tecnologia Machine-Learning Recognition, mentre X Capture e X Sense 2.0 ora supportano più nuovi giochi di punta grazie alla tecnologia AI Pattern Recognition.

Altre funzionalità basate sull’intelligenza artificiale includono la ricerca semantica che utilizza il linguaggio naturale nella Galleria, nel Launcher e nelle Impostazioni.AI Wallpaper può creare sfondi dall’aspetto sorprendente utilizzando la tecnologia Stable Diffusion e la tecnologia di cancellazione del rumore AI supporta la cancellazione bidirezionale del rumore per un suono cristallino nelle chiamate vocali, nelle videochiamate e nelle comunicazioni di gioco.

AniMe Vision

La nuova serie ROG Phone 8 include elementi personalizzabili unici, tra cui il logo Aura RGB Lighting (ROG Phone 8) e il display Mini-LED Anime Vision (ROG Phone 8 Pro / Pro Edition), che consentono di esprimere la propria personalità e creatività. AniMe Vision è un display da 341 elementi in grado di visualizzare animazioni preimpostate o create da zero, è inoltre possibile sbloccare animazioni segrete mettendo in contatto due ROG Phone 8 Pro / Pro Edition.

PREZZI E DISPONIBILITà

ROG Phone 8 (Rebel Grey & Phantom Black) è disponibile in pre-order sull’e-shop ufficiale di ASUS e arriverà durante il mese di gennaio anche negli ASUS Gold Store e su Amazon al prezzo consigliato di € 1.099.

ROG Phone 8 Pro è disponibile in pre-order sull’e-shop ufficiale di ASUS e arriverà durante il mese di gennaio anche negli ASUS Gold Store e su Amazon al prezzo consigliato di € 1.199. Inoltre, fino al 31 gennaio, acquistando il ROG Phone 8 Pro è possibile ottenere un AeroActive Cooler X incluso nel prezzo.

ROG Phone 8 Pro Edition è disponibile in pre-order sull’e-shop ufficiale di ASUS al prezzo consigliato di € 1.499 e include un AeroActive Cooler X nella confezione

SPECIFICHE

ASUS ROG Phone 8

Dimensions / Weight 163.8 x 76.8 x 8.9mm / 225g Color ROG Phone 8 Pro Edition & Pro: Phantom Black ROG Phone 8: Rebel Grey & Phantom Black Rear Camera Main: 50 MP 6-axis Hybrid Gimbal Stabilizer 3.0, 1/1.56”, f/1.9 Wide: 13 MP, f/2.2, Free-form Lens Tele: 32 MP, f/2.4, OIS, 3X optical zoom, pixel binning 1.4μm(Actual output photo: 8 MP) Front Camera 32 MP RGBW,pixel binning 1.4 μm(Actual output photo: 8 MP) Screen 6.78” flexible AMOLED, FHD+, up to 165 Hz refresh rate, LTPO 1~1 20 Hz, peak brightness 2500 nits Battery / Charging 5,500 mAh (typical), Wired 65 W HyperCharge, Wireless 15 W Qi-certified charging Memory 12 GB + 256 GB / 16 GB +512 GB / 24 GB +1 TB Frequency 5G SA&NSA: n1 / n2 / n3 / n5 / n7 / n8 / n12 / n18 / n20 / n25 / n26 / n28 / n38 / n40 / n41 / n48 / n66 / n77 / n78 / n79 4G FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B32 / B66 4G TDD-LTE: B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B43 / B48 WCDMA: 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100MHz GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900MHz Others Accelerator, E-Compass, Proximity, Ambient light sensor, Fingerprint on Display, Gyro (supports ARCore), AirTrigger, WiFi 7 ready, Bluetooth® 5.3, GPS / GNSS / GLONASS / Galileo / Beidou / QZSS / NavIC, 3.5 mm headset, NFC