ERAZER aggiorna la gamma dei laptop da gaming per il CES 2024

In occasione del CES 2024 di Las Vegas, ERAZER ha portato i propri laptop gaming top di gamma a un livello superiore: gli ERAZER Beast X40 ed ERAZER Major X20 montano ora l’ultima generazione di processori Intel. Oltre all’aggiornamento dei due laptop esistenti, ERAZER annuncia anche un nuovo laptop gaming: l’ERAZER Beast X40e.

Qui sotto tutti i dettagli dal comunicato ufficiale:

ERAZER Beast X40 ed ERAZER Beast X40e

Il fortunato Beast X40, che ha già stabilito nuovi standard in termini di prestazioni, è ora ancora più potente grazie al processore Intel Core i9-14900HX di ultima generazione. In termini di GPU, il laptop continua a sfruttare la NVIDIA GeForce RTX 4090 16 GB VRAM, assicurando prestazioni grafiche che permettono ai giocatori di immergersi completamente nei mondi virtuali. La tecnologia NIVDIA G-Sync, utilizzata sia per la scheda video sia per il display, garantisce un gameplay fluido e coinvolgente e un tearing notevolmente ridotto.

I’ERAZER Beast X40e è la nuova aggiunta alla gamma di laptop gaming ERAZER. Come suggerisce il nome, il laptop è molto simile al “fratello maggiore” in termini di design, formato e funzionalità ed è inoltre dotato del processore Intel Core™ i9-14900HX di ultima generazione. Ci sono però differenze per quanto riguarda la scheda grafica: il Beast X40e monta, infatti, una NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB VRAM. Inoltre, il cooler kit di ERAZER, sistema di raffreddamento a liquido esterno che garantisce un aumento delle prestazioni fino al 10%, non è compatibile con l’X40e.

Due SSD PCIe Gen 4×4 da 1 TB e 32 GB di RAM DDR5 5.600 MHz forniscono capacità sufficiente ad entrambi i modelli, ideali per lo streaming o per la registrazione delle sessioni in-game. Il display QHD+ 240 Hertz 100% sRGB da 17 pollici assicura una visione d’insieme sempre stabile e nitida, anche nei momenti più frenetici, e grazie al formato 16:10 non perderete mai di vista gli avversari. Anche per quanto riguarda la tastiera meccanica CHERRY MX Ultra Low Profile con retroilluminazione RGB, i laptop si posizionano al top. Le nuove CPU e GPU sono dotate di pasta termica a metallo liquido per garantire il raffreddamento ottimale anche durante le situazioni PvP più calde. L’X40 e l’X40e sono completati da un design semplice ed elegante, impreziosito da light bar RGB e logo ERAZER illuminato, altri chiari segnali dell’innegabile natura gaming di queste macchine.

ERAZER Major X20

Dotato del processore Intel Core i9-14900HX di ultima generazione, l’ERAZER Major X20 è pronto per impegnative sessioni di gioco e non solo. Il laptop da 16 pollici è disponibile in un formato compatto con caratteristiche che hanno già dimostrato di essere ideali per il gaming: la GPU laptop NVIDIA GeForce RTX 4070 8 GB VRAM e la tecnologia NVIDIA G-Sync offrono fluidità in-game, gameplay immersivo e riduzione del tearing. Il tutto è completato da 2 SSD PCIe Gen 4×4 da 1 TB e da 32 GB RAM DDR5 5.600 MHz, per tempi di caricamento ridotti e avvii rapidi. La GPU e la CPU sono dotate di pasta termica a metallo liquido che garantisce raffreddamento ideale in ogni situazione. Il display 100% QHD+ sRGB 16:10 fornisce una panoramica di gioco ottimale. Anche il Major X20 presenta la tastiera meccanica CHERRY MX Ultra Low Profile, per aumentare precisione e sensibilità. Completano il tutto due altoparlanti audio Nahimic 3D.

La nuova generazione di processori Intel

L’ultima generazione di processori Intel con architettura ibrida è stata sviluppata per supportare al massimo anche i titoli più esigenti. I core combinati su un processore assumono funzioni diverse: core ad alte prestazioni (P-core) per velocità più elevate ed E-core più piccoli per massimizzare l’efficienza della CPU. Inoltre, l’Intel Thread Director integrato assicura che i core lavorino insieme in modo efficiente per multitasking, streaming, codifica video e altre attività in background, il tutto mentre il gioco è in esecuzione.

Disponibilità

Da febbraio 2024 presso i rivenditori partner.