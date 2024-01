Razer: tanti annunci gaming al CES 2024

Razer ha mostrato tanto per il gaming al CES 2024: il debutto della Razer Sensa HD Haptics mostrata sul concept Project Esther, la nuova sedia Razer Iskur V2, una new entry nella linea Razer Gamer Room e la prossima generazione di laptop Razer Blade. Questi annunci, insieme alle iniziative sostenibili e alle innovazioni ergonomiche, evidenziano il costante impegno di Razer nel fare da precursore nel settore.

Qui sotto i diversi annunci dai comunicati ufficiali

RAZER USB C DOCK – UNA SOLA CONNESSIONE. INFINITE POSSIBILITÀ.

Razer USB C Dock è un dock portatile a 11 porte USB-C compatibile con laptop e desktop Windows e Mac.

Progettato per massimizzare la connettività in qualsiasi ambiente, questo dock è l’epitome dell’impegno di Razer per versatilità e prestazioni.

Caratteristiche principali:

· Design a 11 porte: Il dock è dotato di una serie di porte, tra cui 4 USB-A, 2 USB-C, Gigabit Ethernet, HDMI, un jack audio combo da 3,5 mm e slot per schede SD/MicroSD UHS-I, per offrire opzioni di connettività complete.

· Uscita display ad alta definizione: Grazie al supporto 4K 60 Hz via HDMI, gli utenti possono godere di un supporto esteso del monitor, ideale per lavori creativi vivaci o giochi a frame rate elevati.

· Suono surround 7.1 immersivo: Il jack da 3,5 mm del dock offre un suono surround 7.1 avanzato, per un’esperienza audio coinvolgente e accurata sia per i contenuti stereo che per quelli multicanale.

· Design robusto e leggero: Realizzato in lega di alluminio ottimale dal punto di vista termico, il design unibody del dock non solo è robusto ma offre anche un’efficiente gestione termica.

· Potenti capacità di ricarica: Il dock supporta la ricarica da 85W per i computer portatili, assicurando che i dispositivi siano sempre alimentati e pronti all’azione. (Cavo di ricarica USB e adattatore non inclusi)

· Compatibilità universale: Questo dock estende la connettività delle porte a un’ampia gamma di dispositivi, tra cui PC, MacBook, iPad e Chromebook.

Razer USB C Dock è un’aggiunta versatile al kit di strumenti di qualsiasi gamer o creator, che garantisce una connettività perfetta e massime prestazioni.

Razer USB C Dock

partire da 139,99 euro

Razer.com, RazerStore rivenditori autorizzati – disponibile

RAZER SENSA HD HAPTICS DEBUTTA CON PROJECT ESTHER, IL PRIMO CUSCINO GAMING CON APTICA HD AL MONDO

Razer ha presentato Razer Sensa HD Haptics1 al CES 2024, rivoluzionando l’immersione nel gioco. Questa innovazione viene presentata attraverso Project Esther, un concept che dimostra le capacità di trasformazione di Razer Sensa.

Razer Sensa HD Haptics eleva l’esperienza di gioco, rendendo meno netto il confine tra realtà fisica e mondo virtuale. Ora, grazie a un tappetino per sedia, Razer Sensa rende palpabilmente reale ogni azione di gioco, dalle esplosioni al più sottile battito cardiaco. Questo progresso non è solo un salto nella tecnologia gaming, ma un nuovo regno dell’esperienza immersiva.

Nel 2018, Razer Nari Ultimate ha introdotto l’aptica Razer HyperSense tramite attuatori Voice-Coil a banda larga e un’avanzata elaborazione del segnale digitale, offrendo ai gamer un’aptica immersiva e reattiva. Nel 2022 Razer ha acquisito Interhaptics, la principale piattaforma di sviluppo di questa tecnologia per gli studios di videogiochi.

Ora, nel 2024, Razer Sensa HD Haptics si spinge oltre questi confini con una sofisticata piattaforma integrata software-dispositivo che utilizza la tecnologia Interhaptics, consentendo una maggiore personalizzazione da parte degli sviluppatori ed esperienze di gioco arricchite. Gli sviluppatori hanno il pieno controllo su direzionalità dell’aptica, esperienze multi-attuatore e integrazione di più dispositivi tra piattaforme e periferiche diverse. Oltre a questa gamma completa di funzioni di personalizzazione, il software offre anche una soluzione plug-and-play, resa possibile dalla conversione automatica dell’audio in aptica HD.

Project Esther, il primo cuscino gaming con aptica HD al mondo, è la dimostrazione della continua innovazione di Razer. Questo innovativo concept di prodotto è caratterizzato da:

· Aptica a banda larga e ad alta definizione: Sensazioni tattili complesse e realistiche per un’immersione senza precedenti.

· Aptica a posizione reale: 16 attuatori aptici creano un vero senso di direzione, distanza e posizione nel gioco.

· Cinghie regolabili per una vestibilità universale: Compatibile con la maggior parte delle sedie da gioco e da ufficio, garantisce un setup gaming personalizzato.

· Razer HyperSpeed Wireless: Offre una latenza bassissima per i giochi e la fruizione di contenuti multimediali senza interruzioni da dispositivi compatibili.

Razer Sensa HD Haptics e Project Esther rappresentano un significativo passo avanti nella tecnologia gaming, affermando l’impegno di Razer a spingere i limiti dell’immersione nel gioco.

Per maggiori informazioni su Razer Sensa HD Haptics e Project Esther, potete visitare il sito ufficiale. I partecipanti al CES 2024 potranno provare Project Esther di persona allo stand Razer.

RAZER ISKUR V2: L’APICE DEL COMFORT DI GIOCO CON UN SUPPORTO LOMBARE INEGUAGLIABILE

Fin dal suo lancio, la Razer Iskur ha segnato una rivoluzione nel design delle sedie gaming, stabilendo un nuovo punto di riferimento in termini di ergonomia e comfort. Sviluppata con l’aiuto dei migliori atleti di esport del mondo e di esperti di ergonomia, la Iskur originale ha ridefinito le aspettative dei gamer. Ora l’eredità continua con la Razer Iskur V2, che spinge i confini dell’innovazione e stabilisce ancora una volta un nuovo standard per il settore.

Razer Iskur V2 si distingue per un sistema di supporto lombare regolabile e adattivo 6D unico al mondo e nel suo genere a offrire sia adattabilità che regolabilità, meticolosamente progettato per conformarsi alla naturale curvatura della colonna vertebrale. Questo meccanismo a molla non solo si adatta in tempo reale al peso e alla postura del corpo, ma consente anche una completa personalizzazione tramite le regolazioni integrate della curva lombare. Grazie alla possibilità di regolare con precisione sia la sporgenza che l’altezza della zona lombare, garantisce una perfetta seduta in base alle esigenze di comfort individuali.

Per completare i suoi progressi ergonomici, Iskur V2 è dotata di cuscini in foam ad alta densità, che offrono una combinazione equilibrata di sostegno e comfort. L’inclinazione reattiva del sedile e la funzionalità di reclinazione fino a 152 gradi consentono ai giocatori di trovare l’angolazione perfetta sia per i giochi intensi che per i periodi di relax.

Realizzata in pelle sintetica di qualità EPU, Iskur V2 offre una sensazione premium e una maggiore resistenza all’usura quotidiana. I braccioli 4D della sedia offrono un’ampia possibilità di personalizzazione dell’altezza, della posizione e dell’angolazione, mentre il cuscino per la testa in memory foam offre un supporto personalizzato per collo e capo in caso di lunghe maratone di gioco.

“Razer Iskur V2 è la migliore sedia da gioco sul mercato e la consiglio vivamente a tutti i giocatori”, afferma Dr Matthew Hwu, fondatore dell’organizzazione 1HP.

Razer Iskur V2 non è una semplice sedia, ma un trono da gioco costruito per resistere alla prova del tempo e delle tendenze, consentendo ai gamer di beneficiare di comfort e stile.

Razer Iskur V2 699,99 euro Razer.com, RazerStore e rivenditori autorizzati – Disponibile Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale.

UNA NUOVA GENERAZIONE DI RAZER BLADE: POTENZA, PORTABILITÀ E INNOVAZIONI ALL’AVANGUARDIA

La linea 2024 di computer portatili Razer Blade non solo introduce hardware rivoluzionario e innovazioni di primo piano, ma incarna anche il caratteristico Razer Advantage.

Questo impegno per l’eccellenza garantisce che ogni Razer Blade offra un’esperienza di gioco senza pari in termini di qualità e prestazioni.

· Display Calman Verified: Tutti i modelli di questa generazione di Razer Blade sono dotati di display Calman Verified, che assicurano un’accuratezza dei colori e una fedeltà visiva di livello professionale.

· Illuminazione dinamica con Windows 11: L’integrazione con Windows 11 consente il controllo dinamico dell’illuminazione, ampliando l’ecosistema Razer Chroma. Questa funzione consente di sincronizzare i propri dispositivi Razer Chroma e altri device di terze parti compatibili per un’esperienza RGB coesa e coinvolgente.

· Audio potenziato con Integrazione THX: Grazie a Razer Synapse, ogni Razer Blade è ora dotato di piena integrazione THX. Questo miglioramento consente di godere di profili EQ personalizzati o di scegliere tra impostazioni ottimizzate, garantendo un’esperienza audio coinvolgente sia che si giochi, si guardi un film o si ascolti musica.

· Estensione di garanzia della batteria: In linea con l’impegno di Razer per la qualità e la soddisfazione dei clienti, i nuovi Razer Blade offrono una garanzia sulla batteria

fino a 2 anni a testimonianza della fiducia dell’azienda nella durata e longevità dei suoi prodotti.

· RazerCare per il massimo della tranquillità: Per una maggiore garanzia, in alcune regioni selezionate è disponibile RazerCare, che offre fino a 3 anni di copertura estesa. Questo servizio sottolinea l’impegno di Razer nel supportare i propri utenti in ogni fase del loro percorso.

I modelli Blade 16, Blade 14 e Blade 18 ridefiniscono ciascuno la propria categoria, offrendo prestazioni ineguagliabili, una tecnologia di visualizzazione innovativa e l’esclusivo vantaggio Razer.

RAZER AETHER MONITOR LIGHT BAR – IL FUTURO È LUMINOSO

Razer eleva ulteriormente le atmosfere di gioco immersive con l’introduzione della barra luminosa per monitor Aether, che unisce una tecnologia innovativa a uno stile senza pari. Quest’ultima novità della collezione Aether Gamer Room è caratterizzata da una doppia illuminazione con LED frontali e posteriori, pensata per chi gioca o lavora di notte.

Razer Aether Monitor Light Bar si distingue per l’elevatissimo indice di resa cromatica (CRI) di 95, che fornisce un’illuminazione vivida e naturale su un’area consistente, misurata in 60cm x 30cm a 500 Lux. Questa caratteristica garantisce una copertura completa e un’efficienza luminosa, perfetta per i giocatori che cercano una configurazione desktop avanzata.

Cuore pulsante dell’Aether Monitor Light Bar è Razer Chroma RGB. I LED rivolti verso il retro proiettano accattivanti effetti di luce sulle pareti retrostanti, creando un’esperienza visiva coinvolgente. Con oltre 16,8 milioni di colori e una miriade di effetti luminosi, l’integrazione di Chroma RGB trasforma qualsiasi spazio di gioco in un ambiente dinamico e reattivo, elevando l’atmosfera generale.

Realizzata per adattarsi alla maggior parte delle dimensioni e delle curvature dei monitor, l’Aether Monitor Light Bar offre un meccanismo di montaggio sicuro e adattabile. Questa filosofia progettuale si estende anche all’interfaccia utente, dotata di comandi tattili capacitivi per un’interazione senza soluzione di continuità. Gli utenti possono modificare facilmente

luminosità, temperatura del colore e i Chroma Effects, rendendo la personalizzazione intuitiva e accessibile.

Grazie al nuovo standard universale di connettività per la smart home, Aether Monitor Light Bar è progettata per funzionare con tutti gli altri dispositivi e controller per la casa intelligente supportati da Matter. È, inoltre, possibile regolare le impostazioni e creare routine automatiche con l’app Razer Gamer Room, uno strumento semplice ma potente che riunisce i dispositivi in un unico ecosistema integrato.

La Razer Aether Monitor Light Bar si unisce al resto della linea Razer Gamer Room presentata alla RazerCon 2023, che comprende Aether Lamp Pro, Aether Lamp, Aether Light Bulb, Aether Light Strip e Aether Light Strip Extender.

I partecipanti al CES 2024 potranno provare la linea di prodotti Gamer Room di persona presso lo stand Razer o online durante il Community Livestream.

Razer Aether Monitor Light Bar 149,99 euro Razer.com, RazerStore e rivenditori autorizzati – disponibile da marzo 2024, con la linea Razer Gamer Room. Per maggiori informazioni sulla Razer Aether Monitor Light Bar, potete visitare il sito ufficiale.

SVELATI I NUOVI AGGIORNAMENTI PER RAZER AXON, CON IL NUOVO SYNAPSE E L’APP CHROMA ORA DISPONIBILI IN OPEN-BETA

Dando seguito alla tradizione di eccellenza in ambito software, Razer annuncia nuovi progressi nella sua suite software al CES 2024.

Gli aggiornamenti si concentrano sul miglioramento dell’esperienza utente e sull’ampliamento delle funzionalità, in linea con l’approccio innovativo di Razer alla tecnologia gaming.

· Il nuovo Razer Synapse ora disponibile in Open Beta: Presentato per la prima volta al RazerCon, il nuovo Razer Synapse è ora live. Questa versione aggiornata offre prestazioni fino al 30% più veloci grazie a un’architettura multi-thread rinnovata. L’open beta, caratterizzata da un’interfaccia semplificata e da opzioni di personalizzazione superiori, è ora disponibile direttamente sul sito ufficiale.

· La tecnologia Chroma ampliata di Razer Axon genera con IA: Axon Create, integrato in Razer Axon, utilizza l’intelligenza artificiale per creare sfondi ad alta risoluzione, ottimizzandoli automaticamente per la modalità orizzontale. L’intelligenza artificiale Chroma Generate, ampliata, consente ora agli utenti di applicare effetti Chroma RGB corrispondenti a qualsiasi immagine della vasta libreria di sfondi di Axon, creando un’esperienza visiva e luminosa sincronizzata. I gamer possono esplorare l’intera gamma di possibilità offerte da Razer Axon sul sito ufficiale.

· Standalone Razer Chroma App e Windows Dynamic Lighting: Nell’Open Beta, Razer ha introdotto anche la nuova app Chroma standalone, una soluzione unica per tutte le esigenze di personalizzazione di Chroma RGB. L’app consente agli utenti di applicare facilmente gli effetti rapidi o di utilizzare Chroma Generate per aggiungere effetti di luce alle immagini personali. L’app Chroma standalone può essere scaricata sul sito ufficiale.

Questi ultimi aggiornamenti software sottolineano l’impegno di Razer nell’innovare, offrendo a gamer e creator strumenti avanzati per prestazioni e personalizzazioni senza precedenti.

RAZER MANTIENE GLI IMPEGNI DI SOSTENIBILITÀ: MATERIALI RICICLATI IN TUTTI I NUOVI MOUSE, TASTIERE E CUFFIE

Razer annuncia un altro importante traguardo nell’impegno verso un futuro sostenibile, con l’utilizzo di materiali riciclati nei nuovi prodotti per PC che verranno lanciati nel 2024 e oltre. Concentrandosi sulle periferiche principali questa nuova iniziativa riguarda tre categorie chiave: mouse, tastiere e cuffie. Inizialmente, solo i modelli prodotti nel caratteristico colore nero di base di Razer saranno caratterizzati da materiali riciclati, mentre altre categorie verranno aggiunte nel tempo.

Razer ha sperimentato l’uso di materiali riciclati nella fabbricazione dei prodotti, con due dispositivi già disponibili. Il mouse gaming Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed contiene il 40% di materiali riciclati, mentre la tastiera ergonomica Razer Ornata V3 ne contiene almeno il 20%. Grazie a queste integrazioni, entrambi i prodotti hanno soddisfatto i severi criteri per ottenere il marchio UL 2809 ECOLOGO, una certificazione ecolabel verificata in modo indipendente dall’azienda leader a livello mondiale per test, ispezioni e certificazioni, UL Solutions. Razer sta ora estendendo il programma a una gamma ancora più ampia di dispositivi, per tutti i lanci di periferiche per PC dall’inizio del 2024 in poi.

“I gamer di oggi vogliono innovazione e prestazioni, ma sono consapevoli dell’impatto che la plastica ha sul mondo”, dichiara Kenneth Ng, Sustainability Lead di Razer. “Utilizzando materiali riciclati nei nostri nuovi prodotti e operando per renderli sempre più riciclabili, stiamo ancora una volta mantenendo le promesse fatte e stiamo lavorando attivamente per migliorare la circolarità delle periferiche da gioco e ridurre l’impatto ambientale”.

Oltre all’inclusione di materiali riciclati nella produzione, Razer sta continuando a esplorare la riciclabilità dei suoi prodotti, per ridurre ulteriormente l’impatto ambientale del “fine vita”. Concentrandosi su recupero e riciclabilità, Razer sta riducendo la quantità di materiali vergini necessari per realizzare i suoi prodotti, integrando la circolarità nella fase di progettazione e minimizzando ulteriormente l’impatto sull’ambiente.

I primi prodotti consumer al mondo con certificazione EPD di UL

Nel corso della RazerCon 2023, Razer aveva annunciato di aver presentato due prodotti per la Dichiarazione Ambientale di Prodotto certificata da UL. L’azienda è lieta di annunciare che Razer Basilisk V3 Pro e Razer Basilisk Ultimate sono i primi prodotti di elettronica di consumo al mondo ad aver ricevuto tale certificazione. UL Solutions è un’azienda leader a livello mondiale nella scienza della sicurezza applicata, operante in oltre 100 paesi con servizi indipendenti di test, ispezione e certificazione.

La Dichiarazione Ambientale di Prodotto consente ai consumatori di fare una scelta informata sui propri acquisti, indicando l’impronta di carbonio, l’utilizzo di acqua, minerali e risorse fossili di ciascun prodotto direttamente sulla confezione.

Con l’ottenimento della certificazione EPD da parte di Basilisk V3 Pro e Basilisk Ultimate, Razer ha mantenuto l’impegno di sottoporsi a una verifica indipendente delle proprie misure di impatto ambientale, permettendo ai gamer di fare scelte ecologiche, con la piena informazione da parte del produttore sulle risorse utilizzate per la produzione di un device. Con questa certificazione, Razer è riuscita a offrire ai giocatori prodotti innovativi di qualità superiore e ad alte prestazioni, rispettando al contempo i rigorosi standard delle Product Category Rules. Razer darà seguito a questo importante passo, con altri prodotti che verranno presentati in futuro.

Da quando ha lanciato il suo piano decennale di sostenibilità #GoGreenWithRazer nel 2021, Razer ha raggiunto diversi traguardi nel suo percorso di sostenibilità. Tra questi, l’adozione del quadro di rendicontazione Global Reporting Initiatives (GRI), la definizione della strategia di decarbonizzazione in linea con gli obiettivi scientifici (SBT), il raggiungimento dell’obiettivo di avere tutti gli uffici alimentati al 100% da fonti di energia rinnovabile, con tre anni di anticipo rispetto all’obiettivo del 2025, e l’essere il primo brand di elettronica di consumo al mondo a prendere posizione e a protestare contro l’estrazione di minerali in mare aperto. Con gli ultimi annunci di Razer sulla sostenibilità al CES, l’azienda continuerà il suo viaggio per garantire che il mondo rimanga un luogo sicuro in cui giocare. Per maggiori informazioni, potete visitare questo link.