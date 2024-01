State of Play previsto per le prossime settimane, rumor

Il 2024 è iniziato e, proprio come l’anno scorso, Microsoft sarà la prima azienda a organizzare un evento importante con il suo Xbox Developer Direct, fissato per il 18 gennaio. È lecito ritenere che anche Sony e Nintendo abbiano dei piani in atto. Ma tra quanto sono previsti gli showcase del Nintendo Direct e dello State of Play?

Parlando durante un recente episodio del podcast di Gian Bomb Giant Bombcast, il giornalista Jeff Grubb ha affermato che Sony sta preparando uno showcase del suo State of Play. Al momento non è stata annunciata nessuna data precisa, anche se dice che probabilmente l’evento è programmato per “nelle prossime settimane”. Inoltre, Grubb non ha dettagli da condividere su ciò che mostrerà la presentazione, anche se ha sottolineato che gli showcase dello State of Play tendono ad avere un record discontinuo in termini di successo, quindi c’è la possibilità che questo finisca. Naturalmente, sebbene la PS5 abbia una serie di uscite importanti in programma per i primi mesi del 2024 – da Final Fantasy VII Rebirth e Dragon’s Dogma 2 a Persona 3 Reload e Like a Dragon: Infinite Wealth. Probabilmente vedremo qualcosa su Death Stranding 2 della Kojima Production, poiché a settembre un leak affermava che Kojima stesse montando il trailer per mostrare il gioco all’evento PlayStation.

Articoli Consigliati Dragon’s Dogma 2: il nuovo gameplay mette in evidenza Trickster Palworld: annunciata la data d’uscita, anche su Game Pass

Continuate a seguirci per maggiori informazioni sul prossimo State of Play.