Dragon’s Dogma 2: il nuovo gameplay mette in evidenza Trickster

IGN ha pubblicato un nuovo video gameplay di Dragon’s Dogma 2 (trovate qui il nostro Provato) che mostra la vocazione di Trickster. Dragon’s Dogma 2 è stato annunciato nel giugno 2022 per Xbox Series X/S, PS5 e PC, oltre un decennio dopo l’uscita del primo gioco. È sviluppato sul RE Engine ed è ambientato in un mondo quattro volte più grande dell’originale. Di seguito la descrizione ufficiale di Trickster:

Una vocazione esclusiva degli Arisen, il Trickster può evocare illusioni attraverso il fumo creato dalla sua arma unica, l’Incensiere. I Tricksters possono usare le illusioni per ingannare i nemici spingendoli a combattere contro i propri. Hanno anche la capacità di aumentare temporaneamente il potere dei pedoni oltre i loro limiti.

I giocatori scelgono la forma delle vocazioni sia che affrontino i nemici con le spade o con incantesimi magici, e vari elementi come terreno e nemici creano scenari di combattimento dinamici durante il gioco. Gli NPC controllati dall’IA accompagnano i giocatori durante il loro viaggio per formare un gruppo composto da un massimo di quattro personaggi. Oltre a personalizzare il proprio Arisen, i giocatori possono anche personalizzare il personaggio principale, che a sua volta può essere reclutata nell’Arisen di altri giocatori per prendere in prestito le proprie abilità e conoscenze. Dragon’s Dogma II sfrutta la potenza di RE ENGINE per creare una mappa del mondo circa quattro volte più grande del titolo originale che è densamente popolato di nemici, eventi e luoghi resi con la più recente tecnologia grafica.

Dragon’s Dogma 2 uscirà il 22 marzo per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.