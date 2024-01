Mortal Kombat 1: DLC Khameleon in arrivo il 16 gennaio

Mortal Kombat 1 continua la sua battaglia nel nuovo anno con l’annuncio che Khameleon arriverà nel gioco come combattente DLC la prossima settimana. Ora è stata ufficialmente fissata una data, tramite l’account dei social media del gioco su Twitter che conferma che arriverà il 16 gennaio 2024. Khameleon (da non confondere con Chameleon) è stato introdotto per la prima volta nella versione N64 di Mortal Kombat Trilogy. Fa seguito all’aggiunta di Tremor insieme a Omni-Man. Sono in arrivo anche altri combattenti DLC, tra cui Peacemaker, Ermac, Homelander e Takeda Takahashi. Ricordiamo che alla fine del 2023 è stato reso disponibile il combattente Quan Chi. Inoltre, il gioco riceverà il cross platform a febbraio 2024. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Scopri un universo di Mortal Kombat del tutto rivoluzionato, creato dal Dio del fuoco Liu Kang. Rispettando la visione di perfezione del Dio del fuoco Liu Kang, Mortal Kombat 1 presenta un universo familiare e allo stesso tempo radicalmente diverso. Le Invasioni sono una campagna per giocatore singolo con una varietà distinta di sfide. Con una meccanica RPG e di progressione inclusa e le azioni di kombattimento incredibili di MK1, le Invasioni ti garantiscono sfide pronfonde e coinvolgenti e un sacco di ricompense da riscuotere. I kameo migliorano sensibilmente ogni kombattimento, assistendo i compagni di squadra con mosse speciali, lanci e breaker difensivi.

Mortal Kombat 1 è disponibile per Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC e Nintendo Switch.

She's learned from the best. Khameleon joins the #MK1 kameo roster on January 16. pic.twitter.com/WtMZCxc2Ng — Mortal Kombat 1 (@MortalKombat) January 9, 2024