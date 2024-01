Baldur’s Gate 3: risoluzione dei bug di salvataggio su Xbox Series in arrivo il 16 gennaio

Il gioco di ruolo acclamato dalla critica Baldur’s Gate 3 è arrivato su Xbox Series X/S il mese scorso, ma non senza problemi. I giocatori hanno segnalato un bug che causava il mancato salvataggio di ore di progresso, problema che persisteva per settimane. Dopo ulteriori indagini, Larian Studios ha scoperto che era dovuto a un problema del firmware Xbox.

È disponibile una soluzione alternativa, ma una correzione sarà disponibile il 16 gennaio. Secondo lo sviluppatore, “Microsoft ha identificato la causa del bug di salvataggio su Xbox e rilascerà un aggiornamento del firmware per risolverlo!” I giocatori possono aggiornare manualmente la propria console quando è attiva per renderla effettiva o attendere che venga lanciata a livello globale la settimana successiva. C’è un avvertimento. Larian non ha verificato in modo indipendente se la correzione funziona e, sebbene sia “ottimista” che Microsoft abbia risolto il problema, potrebbe valere la pena attendere le impressioni prima di aggiornare manualmente. L’ ultimo aggiornamento rapido è attivo e consente di utilizzare determinati oggetti di missione senza averli nel tuo inventario. Aggiunge inoltre categorie ai waypoint, consentendo di ordinarli in base alla posizione. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Articoli Consigliati Another Code Recollection: ecco il trailer “Tracce di ricordi passati” Mortal Kombat 1: DLC Khameleon in arrivo il 16 gennaio

Raduna il tuo gruppo e torna nei Reami Dimenticati per forgiare una storia di amicizia e tradimento, di sacrificio e sopravvivenza… e del fascino del potere assoluto. Misteriose abilità si stanno risvegliando dentro di te, attinte da un parassita mind flayer impiantato nel tuo cervello. Resisti e rivolgi l’oscurità contro sé stessa… oppure abbraccia la corruzione e diventa l’incarnazione del male. Crea il tuo personaggio scegliendo tra le 11 razze e le 12 classi del Manuale del Giocatore di D&D, oppure gioca come personaggio origine con un background cucito su misura per te. Se vuoi combattere la corruzione che c’è in te, invece, vesti i panni dell’Oscura Pulsione, un personaggio Origin completamente personalizzabile con una meccanica e storie esclusive.

Baldur’s Gate 3 è disponibile su PS5, Xbox Series X/S e PC.

Although we haven’t been able to independently verify this fix, we’re optimistic that Microsoft have gotten to the bottom of it! — Larian Studios (@larianstudios) January 9, 2024