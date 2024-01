Another Code Recollection: ecco il trailer “Tracce di ricordi passati”

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di Another Code: Recollection intitolato “Tracce di ricordi passati”. Questa volta ci vengono forniti ulteriori approfondimenti sulla storia. Per il titolo è disponibile anche una demo gratuita. Nella demo, i giocatori si uniranno ad Ashley, una giovane orfana, dopo aver ricevuto una lettera da suo padre che credeva morto. La lettera innesca una catena di misteri e la conduce nella misteriosa e remota Blood Edward Island in cerca di risposte. Chi o cosa incontrerai dall’altra parte? La demo consente ai giocatori di iniziare in anticipo l’avventura e i loro progressi verranno trasferiti al gioco completo, che verrà lanciato il 19 gennaio 2024. A dicembre, è stato rilasciato il trailer panoramico del gioco.

Il gioco completo verrà lanciato venerdì 19 gennaio, ma i giocatori possono iniziare in anticipo le loro indagini con una demo gratuita disponibile ora nel Nintendo eShop. La demo presenta il capitolo iniziale di Another Code: Two Memories, il primo dei due giochi di Another Code: Recollection. Il gioco offre due avventure misteriose migliorate; Another Code: Two Memories e Another Code: Viaggio al confine della memoria. Scopri il passato e trova la verità nascosta in entrambi i giochi, con una grafica rinnovata, ambienti completamente esplorabili, nuovo doppiaggio, enigmi e musica. Sono stati aggiunti anche suggerimenti opzionali e sistemi di navigazione per aiutare i giocatori che vogliono avere un aiuto per risolvere i misteri. Di seguito una panoramica tramite la pagina Nintendo:

iaggia nella remota Isola di Blood Edward nei panni di Ashley, una ragazza di 13 anni alla ricerca di suo padre in Another Code: Two Memories. Ashley riceve una lettera da suo padre che credeva morto, dando inizio a una catena di misteri e visioni nel passato. Investiga nei dintorni e nei luoghi mentre risolvi enigmi per rivelare la verità in questa rivisitazione aggiornata del gioco originale Trace Memory per la console Nintendo DS.

Another Code: Recollection sarà disponibile dal 19 gennaio su Nintendo Switch.