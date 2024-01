Immortality arriva su PS5 il 23 gennaio

Half Mermaid Productions rilascerà la trilogia di IMMORTALITY su PlayStation 5 il 23 gennaio, ha annunciato lo sviluppatore. IMMORTALITY è stato lanciato per la prima volta per Xbox Series, PC tramite Steam, GOG e Microsoft Store, iOS e Android il 30 agosto 2022. Di seguito la dichiarazione del director Sam Barlow in un comunicato stampa:

Fin dall’inizio di questo progetto, l’obiettivo è stato quello di condividere la vita e il lavoro di Marissa Marcel con il maggior numero possibile di spettatori. Quindi sono entusiasta di portare IMMORTALITY ai giocatori PlayStation e di metterli faccia a faccia con una leggenda perduta.

Di seguito una panoramica tramite Google Play:

Una starlet è scomparsa e i suoi film non raggiungeranno mai il grande schermo. Indaga sulle opere perdute della promettente attrice per svelare i segreti della sua scomparsa. Cosa è successo a Marissa Marcel? Talento, magnetismo e bellezza le avrebbero garantito la fama… ma, a quanto pare, adesso è scomparsa nel nulla. Trasformati in detective: • Guarda ore di immagini dei tre film inediti della giovane attrice. • Analizza clip e filmati per identificare simboli chiave che potrebbero portare a nuovi indizi. • Raccogli tutte le informazioni per svelare la verità dietro questo cupo capitolo poco noto della storia di Hollywood. Un emozionante gioco interattivo di Sam Barlow, ideatore di “Her Story”.

IMMORTALITY arriverà il 23 gennaio su PlayStation 5. Il titolo è disponibile anche su Xbox Series, PC tramite Steam, GOG e Microsoft Store, iOS e Android.