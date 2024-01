Super Smash Bros.Ultimate: annunciati i nuovi Spirits in arrivo

Il mese scorso, Nintendo ha annunciato che avrebbe celebrato il quinto anniversario di Super Smash Bros.Ultimate con un evento speciale e liquori nuovi di zecca. Ora, in un aggiornamento, l’azienda giapponese ha svelato i nuovi Spirits. Questi saranno in palio per cinque giorni e saranno messi a disposizione questa settimana, a partire dall’11 gennaio 2024 . Nella line-up sono inclusi personaggi di Splatoon 3, Xenoblade Chronicles 3, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Pikmin 4. Come notato, quando li sconfiggi in battaglia guadagnerai più oro del solito. Inoltre, l’amiibo Sora di Kingdom Hearts sarà rilasciato il 16 febbraio 2024.

Il titolo presenta i personaggi più amati e conosciuti del mondo dei videogiochi tra cui Cloud, Sephiroth, Kirby, Ryu, Link, Sonic, Mario e moltri altri. Il gioco è un Battle Royale dove i personaggi sono tutti contro tutti e vince chi rimane in piedi per ultimo o ha sconfitto più volte gli avversari. L’IP presenta anche una modalità Storia dove è possibile reclutare quasi tutti i personaggi.Di seguito una panoramica del titolo:

Nuovi personaggi e livelli si uniscono all’intero elenco legacy

For five days starting 1/11, new spirits from various series' latest titles, such as The Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom and #Splatoon3, will be making their way to the #SmashBrosUltimate Spirit Board! Defeat them in battle to earn more gold than usual. pic.twitter.com/OlLHn3C1sm

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 10, 2024