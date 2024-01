343 Industries starebbe lavorando ad un nuovo capitolo di Halo

Dopo gli ultimi due aggiornamenti, Halo Infinite ha avuto una sorta di svolta (o una mini svolta, almeno) negli ultimi mesi, e anche se 343 Industries continuerà ovviamente le operazioni di live service per lo sparatutto in prima persona, sembra che lo sviluppatore abbia in cantiere anche il prossimo capitolo della serie.

Come rilevato da un utente di Reddit, i profili LinkedIn di un attuale e di un ex sviluppatore di 343 Industries lo indicano. Il profilo di Justin Dinges, che ha lasciato lo studio nel marzo dello scorso anno, afferma che fino alla sua partenza stava lavorando come direttore artistico alla “prossima uscita non annunciata di Halo”, ruolo che ricopriva dall’aprile del 2022.

Articoli Consigliati RoboCop Rogue City: nessun piano per realizzare un DLC o sequel Super Smash Bros.Ultimate: annunciati i nuovi Spirits in arrivo

Nel frattempo, il profilo di Ian Slutz, senior character systems designer, afferma di essere attualmente impegnato nella “costruzione di sistemi e asset per i giocatori in Unreal Engine 5”. Perché è così importante? L’anno scorso Bloomberg ha riportato che, nell’ambito di un reset interno in seguito ai licenziamenti, 343 Industries aveva abbandonato il suo Slipspace Engine interno, adottando invece l’Unreal Engine 5 per tutti i futuri progetti di Halo.

Qui di seguito potete vedere gli screenshot dei profili LinkedIn di Dinges e Slutz.