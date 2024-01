RoboCop Rogue City: nessun piano per realizzare un DLC o sequel

Visto il passaparola positivo di Terminator: Resistance, sembrava scontato che RoboCop: Rogue City di Teyon avrebbe fatto bene. Non solo ha debuttato al quarto posto nella classifica delle vendite fisiche del Regno Unito di Gfk, ma lo sparatutto in prima persona è diventato anche il più grande lancio dell’editore NACON. È interessante notare che lo sviluppo del gioco ha richiesto circa tre anni, come ha dichiarato il direttore del gioco Piotr Łatocha in un’intervista a eXputer.

Sebbene lo sviluppatore abbia promesso di condividere i dettagli sul New Game Plus nelle prossime settimane, che ne è dei piani per aggiungere altri contenuti al gioco? Teyon potrebbe lanciare un DLC simile a Terminator: Resistance? O forse un vero e proprio sequel? Łatocha risponde: “Al momento no, ma solo il tempo ce lo dirà”.

Inoltre non è a conoscenza di alcun piano “in questo particolare momento” per portare il titolo su Game Pass o PlayStation Plus. I piani potrebbero sempre cambiare, quindi restate sintonizzati per eventuali aggiornamenti. RoboCop: Rogue City è disponibile per Xbox Series X/S, PS5 e PC.