Gardener: annunciato simulativo sul giardinaggio

Freemind Games e Koksny hanno annunciato Gardener, nuovo titolo simulativo incentrato sul giardinaggio. Arriverà su Steam quest’anno (periodo preciso non svelato), e per l’occasione è stato pubblicato il trailer, quello che potete vedere in cima alla notizia.

Qui sotto la descrizione del gioco, proprio dalla pagina Steam:

In Gardener, pianta e mantieni giardini simulati con precisione, creati da tue specie vegetali generate proceduralmente, coltivate con tecniche di giardinaggio autentiche e genetica della selezione artificiale. Ripristina giardini abbandonati per attirare animaletti e fauna locale, gestisci rigogliosi frutteti per profitti stagionali, e progetta prati da sogno, cortili e foreste. Bilancia con cura i nutrienti per ottimizzare il potenziale di crescita di ogni foglia e frutto, contrasta parassiti, funghi e malattie, sblocca nuove aree e servizi, e apprendi come tecniche avanzate di potatura, innesto e addestramento influenzano la crescita delle piante, per diventare un Maestro Giardiniere.

Ogni Foglia Vive

Con una profondità di simulazione senza pari, ogni foglia, petalo e ramo in Gardener porta una firma genetica unica, necessità e storia. Modella gli arbusti con cesoie di precisione, addestra gli alberi da frutto per massimizzare i raccolti e seleziona i migliori esemplari per clonazione o commercio. Nessuna pianta è mai uguale—ognuna è un’entità vivente unica con la propria storia da raccontare.

La Mela Non Cade Lontano dall’Albero

Seleziona frutti e fiori eccellenti, utilizzando tecniche di innesto avanzate per coltivare specie supreme. Ereditando selettivamente i tratti più desiderabili attraverso generazioni successive, coltiverai rarità non viste nei semi commerciali. Ingegnerizza le tue varietà molto richieste, aprendoti la strada verso l’eccellenza botanica e una redditività senza pari.

Per Ecosistemi Sostenibili

Questo non è solo un altro gioco sul taglio dell’erba e sull’allestire gnomi da giardino. Usa il tosaerba con parsimonia e solo quando necessario, per creare ambienti dove prosperano piccoli animali e insetti. Con una flora diversificata che offre opportunità di impollinazione, erba alta per trattenere l’umidità preziosa e la consapevolezza che nessuna pianta prospera su un campo da golf, coltiverai un giardino felice per ricci e scoiattoli deliziati.

Maestria nella Cura delle Piante – Dai Prati agli Orti

Ogni piantina è l’inizio di un lungo viaggio. Cura le tue piante con annaffiature diligenti, fornisce abbondante luce solare, offri il giusto mix di nutrienti e proteggi dalle invasioni di parassiti. Monitora le più lievi variazioni di foglie e frutti per individuare problemi in anticipo e intervenire tempestivamente. È la cura meticolosa che eleva le piante al massimo della crescita, talvolta superando anche ciò che la natura aveva previsto.

Infinita Personalizzazione delle Specie

La natura procedurale della crescita delle piante permette una varietà infinita di tratti e combinazioni vegetali. Parti da semi semplici e perfeziona ogni aspetto della flora del tuo giardino, dallo spettro cromatico dei fiori alla loro resistenza ai pesticidi. Con infinite potenzialità di esito, la tua immaginazione e perseveranza sono gli unici limiti a ciò che puoi creare.

Gardener ti invita a dare vita al selvaggio e abbandonato, trasformando spazi trascurati in santuari naturali rigogliosi. Guidato da spiriti del bosco dispettosi, pianta, coltiva e progetta attraverso ambienti diversi, sbloccando nuove aree e servizi. Che tu fornisca un rifugio soleggiato per fauna elusiva o un angolo appartato per creature del crepuscolo, il tuo giardino sarà un richiamo per tutti, invitandoti ad immergerti nell’arte tranquilla del giardinaggio e intraprendere un’odissea botanica educativa che trasforma l’ordinario in straordinario.

Simulazione botanica all’avanguardia, alimentata da modelli di crescita all’ultimo grido basati su ricerche orticole e genetiche.

Dettagli delle piante notevoli, ognuna resa viva fino a una singola foglia, ciascuna con caratteristiche, genetica e condizioni uniche.

Ogni pianta è un esemplare unico e irripetibile generato proceduralmente, modellato da una combinazione di simulazione genetica accurata, mutazioni casuali e cure giardinaggio.

Ogni parte della pianta può essere curata e raccolta separatamente, educando su tecniche avanzate di innesto, potatura e addestramento per massimizzare i raccolti.

Creazione di nuove specie vegetali usando selezione artificiale e incroci selettivi, con tratti che variano dalle differenze di colore e frutti più grandi, alla resistenza agli erbicidi e a motivi rari.

Fattori ambientali che influenzano drammaticamente la crescita delle piante, tenendo conto dei livelli di luce, idratazione, interazioni con parassiti, attività microbica, proliferazione fungina e la disponibilità di nutrienti chiave come Azoto (N), Fosforo (P), Potassio (K), Calcio (Ca), Ferro (Fe) e Magnesio (Mg).

Personalizza, coltiva e cura il tuo Eden digitale personale, esercitando creatività illimitata mentre gestisci ambienti diversi, da accoglienti cortili, fattorie fertili, serre tecnologicamente avanzate, frutteti rigogliosi, parchi pittoreschi, a stazioni di ricerca spaziale futuristiche.

Imbarcati nel viaggio del giardinaggio, che tu sia un magnate che massimizza i profitti attraverso una coltivazione efficiente, un botanico pioniere che crea specie di nuova generazione, o un giardiniere sereno che progetta rifugi belli e unici.