Silent Hill 2 Remake: la campagna marketing inizierà “molto presto”

Bloober Team fin dall’annuncio ha lasciato intendere in più occasioni del fatto che Silent Hill 2 Remake è sulla buona via dello sviluppo. E Sembra proprio che il survival horror si stia preparando a passare alla fase di promozione vera e propria in vista del lancio.

A dirlo è lo stesso CEO di Bloober Team, Piotr Babieno, che durante una recente presentazione (riportato dal sito polacco Bankier) ha dichiarato che la campagna promozionale per Silent Hill 2 inizierà “molto presto”. Babieno lo ha detto dopo aver ribadito che, in quanto editore, Konami è responsabile del marketing e della condivisione di nuovi aggiornamenti sul gioco.

Articoli Consigliati League of Legends: pubblicato il filmato “Still Here” della stagione 2024 Gardener: annunciato simulativo sul giardinaggio

“È Konami che sta sviluppando la campagna promozionale (…) crediamo che questa promozione inizierà molto presto”, ha detto.

A novembre, Bloober Team ha dichiarato in un comunicato che lo sviluppo di Silent Hill 2 stava “procedendo senza intoppi e in conformità con il nostro programma”.

Sebbene Konami non abbia ancora annunciato ufficialmente una data di uscita del gioco, PlayStation ha recentemente confermato che Silent Hill 2 Remake uscirà nel corso di quest’anno. Al momento del lancio, il gioco sarà disponibile su PS5 e PC.

Non ci resta dunque che aspettare novità da parte di Konami per sapere quando partirà la campagna marketing del gioco.