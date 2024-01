League of Legends: pubblicato il filmato “Still Here” della stagione 2024

Riot Games ha pubblicato oggi 10 gennaio il trailer cinematico, dal titolo “Still Here” sulla falsariga di The Call, Ruination e Warriors, dando il via ufficiale alla Stagione 2024 di League of Legends. Potete vederlo in cima alla notizia.

Qui sotto i punti salienti per il 2024 di League of Legends, come scritto dagli sviluppatori in un recente post:

Il filmato della stagione 2024 uscirà il 10 gennaio

Introdurremo delle modifiche al modo in cui il sistema delle classificate valuta l’abilità dei giocatori, grazie alle quali dovreste vedere meno smurf o giocatori con livelli molto diversi tra loro nelle vostre lobby

Skarner sarà pronto per il lancio nella prima metà dell’anno

Dopo Skarner, un campione di Arcane riceverà un VGU

Shyvana riceverà un VGU, che vorremmo far uscire nel 2025

Smolder, il principino ardente, è il nuovo ADC in arrivo su LOL!

Il mago da corsia in singolo con gittata media verrà dopo Smolder

Quest’anno arriverà su LoL Ambessa Medarda

Festeggeremo la seconda stagione di Arcane su LoL quando uscirà a novembre

Date un’occhiata al teaser della seconda stagione di Arcane

Stiamo aggiornando il sistema della Maestria del campione, su cui potete trovare maggiori informazioni nell’articolo sul blog degli sviluppatori

Arena farà ritorno con tantissimi miglioramenti, incluso l’aumento a 8 squadre di 2 giocatori

URF e Uno per Tutti torneranno nella prima metà dell’anno, mentre rivedremo altre modalità più avanti!

Il team delle modalità sta lavorando a un’altra modalità che vi darà modo di giocare con gli amici senza troppo impegno

Vanguard, il nostro software anti-trucchi, arriverà su LoL per aiutarci a combattere bot e cheater

Vanguard ci consentirà di sanzionare i trasgressori con ban hardware e interrompere le partite in tempo reale, rimborsando i PL ai giocatori coinvolti

Rakan, Ezreal, Kindred, Evelynn e Kayle riceveranno degli aspetti prestigio durante la prima metà dell’anno

L’ASU di Lee Sin è quasi completato e uscirà all’inizio di maggio

Abbiamo riscontrato qualche problema con l’ASU di Teemo e stiamo valutando un aggiornamento delle tempistiche. Vi daremo notizie appena avremo deciso qualcosa!

• Arriveranno delle nuove tematiche: Ruggito celeste e Agguato ferino!

• Corte fatata, PROGETTO e Luna di Sangue torneranno durante l’anno

• I vecchi aspetti leggendari che non hanno dei bordi unici li riceveranno, inclusi Tristana Addestratrice di Draghi, Brolaf e Corporate Mundo

• Quest’anno Rammus e Olaf riceveranno degli aspetti

• Quest’anno, LEC, LCK, LPL e LCS avranno 3 posti ai Mondiali, mentre LLA, CBLOL, PCS VCS resteranno invariate

• Manterremo il formato a doppia eliminazione all’MSI, ma quest’anno i vincitori del torneo si aggiudicheranno un posto ai Mondiali, che conta come slot aggiuntivo per la loro regione

• L’MSI si svolgerà dall’1 al 19 maggio, a Chengdu, Cina

• I Mondiali si terranno in Europa: qualificazioni e fase svizzera a Berlino, in Germania, e quarti di finale e semifinali a Parigi, in Francia

• I Mondiali si svolgeranno dal 24 settembre al 2 novembre

• Creeremo un albo d’onore per i professionisti dell’eSport di LoL: la Sala delle leggende di LoL Esports

• Una giuria indipendente di veterani del settore dell’eSport e di esperti provenienti da ogni regione sta già votando per scegliere le prime leggende

• Le leghe regionali si stanno preparando a partire, quindi sintonizzatevi dal 13 gennaio in avanti!

• Quest’anno, LoL compie 15 anni e festeggeremo con tutti voi: solo LoL però, non ci saranno nuovi giochi stavolta!