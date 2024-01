The Last of Us: Young Mazino sarà Jesse nella serie

Dopo l’annuncio di ieri con Kaitlyn Dever che interpreterà Abby, HBO ha svelato oggi un nuovo membro del cast per la stagione 2 di The Last of Us. Si tratta di Young Mazino, americano di origine sud-coreane classe ’91, noto soprattutto per il ruolo di Paul Cho nella serie Beef trasmessa su Netflix, per il quale è stato nominato per il Primetime Emmy 2023 come Outstanding Supporting Actor In A Limited Or Anthology Series Or Movie. Mazino interpreterà il ruolo di Jesse, pilastro della sua comunità a Jackson, che antepone i bisogni di tutti gli altri ai propri, a volte anche a caro prezzo.

Qui sotto potete vedere il tweet ufficiale pubblicato da HBO, che mostra il nuovo attore che entra a far parte del cast della serie tratta dal gioco Naughty Dog.

Young Mazino has joined the cast of the HBO Original series #TheLastofUs for Season 2. @TheLastofUsHBO pic.twitter.com/C6zQyMVm5o — Max (@StreamOnMax) January 10, 2024

Queste le parole di Craig Mazin e Neil Druckmann (Produttori esecutivi/Co-creatori/Scrittori/Direttori):

“Young è uno di quei rari attori che è immediatamente indiscutibile nel momento in cui lo si vede. Siamo così fortunati ad averlo, e non vediamo l’ora che il pubblico veda Young brillare nel nostro show”.

Ricordiamo che la serie The Last of Us qui in Italia è trasmessa in esclusiva su Sky e Now TV. Al momento si sa che la seconda stagione entrerà in produzione quest’anno, con uscita indicativamente per il 2025.