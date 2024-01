PlayStation Plus Catalogo Giochi: annunciati i giochi di gennaio 2024

Sony ha annunciato i titoli che si andranno ad aggiungere al catalogo PlayStation Plus Catalogo Giochi (membri extra e premium) nel mese di gennaio 2024. Tra di loro, spiccano il remake di Resident Evil 2 e Tiny Tina’s Wonderland nella sua edizione Next-Level. Per la sezione classici, ci saranno, tra gli altri, due titoli di una serie JRPG Square Enix, Legend of Mana e Secret of Mana.

I giochi saranno disponibili dal 16 gennaio, qui sotto potete vedere la lista intera e, in cima alla notizia, il video pubblicato da PlayStation Access.

PlayStation Plus Extra e Premium | Catalogo giochi

Tiny Tina’s Wonderlands – Edizione Next-Level | PS4, PS5 (La versione per PS4 di Tiny Tina’s Wonderlands sarà disponibile anche in streaming nei Paesi aderenti)

Resident Evil 2 | PS4, PS5

Hardspace: Shipbreaker | PS5

LEGO City Undercover | PS4

Just Cause 3 | PS4

Session: Skate Sim | PS4, PS5

Shadow Tactics: Blades of the Shogun | PS4

Vampire: The Masquerade – Swansong | PS4, PS5

Surviving the Aftermath | PS4

PlayStation Premium | Classici

Rally Cross | PS4, PS5

Star Wars: Episodio 1 La Minaccia Fantasma | PS4, PS5

Street Fighter: 30th Anniversary Collection | PS4

Legend of Mana | PS4

Secret of Mana | PS4

Qui sotto potete vedere l’immagine che mostra i giochi di punta in arrivo nel servizio PS Plus Catalogo Giochi nel mese di gennaio 2024, per gli abbonati Premium ed Extra. Vi ricordiamo infine che per quanto riguarda i giochi disponibili anche per gli abbonati Essential, questo mese sono arrivati A Plague Tale: Requiem (PS5), Evil West (PS4, PS5) e Nobody Saves the World (PS4, PS5).