Taxi Life A City Driving Simulator: disponibile al pre-ordine

L’editore Nacon e il team di sviluppo Simteract hanno annunciato che è ora possibile pre-ordinare Taxi Life A City Driving Simulator, titolo ambientato per le strade di Barcellona. Inizialmente previsto per febbraio, arriverà il 7 marzo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Qui sotto potete vedere i contenuti della Supporter Edition.

Caratteristiche del gioco:

Il gioco offre un’autentica fetta di Barcellona con cui giocare: 460 km di strade costruite proprio come quelle reali. Guidando, sembra di attraversare la città vera e propria. Il vostro compito principale è far salire i passeggeri e portarli a destinazione con un ottimo servizio. Mentre pianifichi i tuoi percorsi, dovrai tenere conto di imprevisti come incidenti, lavori stradali, parate e condizioni meteorologiche. Potete anche chiacchierare con i vostri passeggeri mentre guidate. Alla fine del viaggio, vi daranno una valutazione e, se siete stati bravi, anche qualche consiglio: basta tenere un occhio sulla strada!