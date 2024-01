Asus: novità dal CES 2024, tra cui ASUS Zenbook Duo

Si è tenuto l’evento di ASUS durante il CES 2024 in cui sono state presentate tutte le novità dell’azienda in ambito mobile, notebook e componentistica. Tra i nuovi prodotti, è stato mostrato ufficialmente anche il nuovo ASUS Zenbook Duo.

Qui sotto tutti i dettagli, dal comunicato ufficiale:

ASUS annuncia il primo laptop al mondo con doppio schermo OLED da 14″, Zenbook Duo (2024)

Due schermi touchscreen OLED da 14″ con risoluzione 3K e frequenza di aggiornamento di 120 Hz in un laptop ultraportatile di alta qualità offrono un ampio spazio di lavoro per un’eccezionale versatilità in movimento e un impeccabile multitasking.

Punti chiave:

· Design rivoluzionario: Due schermi touch OLED ASUS Lumina da 14″ 3K 120 Hz in un dispositivo ultraportatile di 1,35 kg creano uno spazio visivo di 19,8″.

· Estrema versatilità: molte modalità, inclusi doppio schermo, laptop, desktop e condivisione.

· Estremamente performante: processore Intel Core Ultra 9; esperienza audiovisiva premium; 2 x Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1 (TMDS).

· Alimentato da AI: Creare contenuti non è mai stato così facile, processore con accelerazione AI integrata e Windows Copilot.

ASUS ha annunciato oggi il nuovo rivoluzionario Zenbook Duo (2024) UX8406, il primo laptop ultraportatile dotato di due schermi touchscreen OLED da 14 pollici con risoluzione 3K e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Con tastiera e touchpad Bluetooth® ASUS ErgoSense, questo incredibile dispositivo riscrive le regole della versatilità in movimento.

La versione Intel® Evo di Zenbook DUO combina sapientemente la versatilità del multitasking con una mobilità eccezionale in un dispositivo leggero dal peso di soli 1,35 kgii. I due schermi OLED ASUS Lumina da 14 pollici e risoluzione 3K, con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, sono collegati da una cerniera a 180° che consente di espandere istantaneamente lo spazio visivo fino a raggiungere dimensioni massime di 19,8 pollici, utilizzabili con orientamento sia verticale sia orizzontale e offrendo diverse modalità d’uso: Laptop, Dual Screen, Desktop o Condivisione, tutte gestite tramite l’intuitivo software ASUS ScreenXpert. La tastiera ricaricabile può essere staccata per consentire un utilizzo completo dello spazio visivo o posizionata sul display inferiore per un’esperienza tipica di un laptop a conchiglia.

Zenbook DUO massimizza la produttività e il divertimento durante tutta la giornata grazie a un processore Intel Core™ Ultra 9 con unità di elaborazione neurale (NPU) integrata per l’accelerazione dell’IA, 32 GB di memoria LPDDR5x, fino a 2 TB con SSD PCIe® 4.0, una batteria a lunga durata da 75 Wh e un sistema audio Dolby Atmos® certificato Harman Kardon.

Zenbook DUO è progettato con la sostenibilità e la durabilità in mente. Incorpora materiali riciclati ed è testato secondo gli standard militari US MIL-STD-810H, per massimizzare la durata del dispositivo.

Design rivoluzionario

Zenbook DUO è il primo laptop dual-screen al mondo con due schermi touchscreen OLED da 14 pollici con risoluzione 3K e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Questo incredibile dispositivo ha due schermi, una tastiera detachable e un supporto incluso, il tutto racchiuso in un design compatto e orientato all’utente, così da riscrivere le regole della versatilità in movimento. Con la certificazione Intel Evo Edition, combina sapientemente multitasking e mobilità, il tutto racchiuso in un dispositivo che pesa solo 1,35 kg.

Gli schermi premium OLED ASUS Lumina sono certificati Dolby Vision, Pantone Validated e presentano un’ampia gamma di colori DCI-P3 di livello cinematografico per garantire una resa cromatica vivida e precisa. Sono anche certificati VESA DisplayHDR™ True Black 500 così da garantire i livelli più profondi di nero. Gli schermi touchscreen supportano l’input di stilo ad alta precisione così da permettere l’utilizzo della ASUS Pen con 4096 livelli di pressione (venduta separatamente) e del software ScreenXpert che consente il supporto per gesture multitouch simili a quelle degli smartphone, per un’operazione intuitiva: gli utenti possono aprire una tastiera virtuale, massimizzare una finestra e molto altro con semplici gesti multi-touch.

La tastiera staccabile di Zenbook DUO si inserisce tra i due schermi, garantendo massima praticità durante il trasporto. Questo design migliora la portabilità e la comodità, consentendo agli utenti di utilizzare o caricare la tastiera in qualsiasi momento, senza ulteriori impostazioni. I connettori pogo-pin sul bordo dello schermo inferiore assicurano un aggancio senza problemi, con magneti di auto-posizionamento sui pin e sugli angoli del secondo schermo, al fine di migliorare ulteriormente l’esperienza complessiva.

Versatilità senza sforzo

I laptop ASUS presentano design che li differenziano dalla massa. Zenbook DUO è dotato di una tastiera Bluetooth ASUS ErgoSense ultra-silenziosa a grandezza naturale, con touchpad integrato che, combinata con la cerniera dello schermo da 180° e con il comodo supporto incorporato, consente diversi modi di utilizzo. L’intuitivo software ScreenXpert permette un facile controllo dei contenuti dello schermo.

· Modalità Dual Screen: Quando utilizzata con la tastiera wireless, questa modalità offre una superficie dello schermo di 19,8 pollici, che può essere sfruttata come un unico schermo, tramite la funzione ViewMax. In alternativa, i due display 16:10 possono essere utilizzati indipendentemente, con una gestione facile delle finestre tramite la funzione App Switcher che assicura il pieno controllo delle finestre delle app con la punta delle dita, riducendo le interruzioni e aiutando gli utenti a mantenere la concentrazione su quello che stanno facendo.

· Modalità Desktop: Il laptop può essere utilizzato con la cerniera allineata verticalmente per schermi affiancati. In combinazione con la tastiera wireless, questo lo rende perfetto per programmatori, ricercatori, scrittori e coloro che hanno bisogno di accedere a grandi fogli di lavoro per analisi finanziarie e molto altro ancora. Gli utenti possono visualizzare app di produttività su uno schermo mentre l’altro mostra materiali di riferimento, documentazione o fonti di ricerca. In alternativa, utilizzando la funzione ViewMax, possono visualizzare contenuti su tutta la larghezza dello schermo, ottenendo un enorme display da 19,8 pollici.

· Modalità Laptop: Gli utenti possono posizionare la tastiera e il touchpad Bluetooth ASUS ErgoSense sullo schermo inferiore per un’esperienza tradizionale stile laptop, completo di display da 14 pollici e aspect ratio di 16:10. Un connettore pogo-pin ricarica automaticamente la tastiera. In alternativa, se necessario, lo schermo inferiore può essere configurato come una tastiera virtuale a grandezza naturale, in modo che gli utenti non debbano portare con sé la tastiera se lo spazio nella borsa è limitato.

· Modalità Condivisione: Consente una facile condivisione di contenuti in riunioni e presentazioni aziendali. La cerniera a 180° permette agli schermi di appiattirsi in modo che tutti possano vedere il display, promuovendo un maggior coinvolgimento e facilitando le discussioni. Inoltre, il contenuto sullo schermo superiore può essere ruotato di 180° se necessario.

Estremamente performante

Nonostante il suo formato ultra-compatto, Zenbook DUO non sacrifica prestazioni o funzionalità. È alimentato dall’ultima generazione di processori Intel, fino all’innovativa serie H di Core Ultra 9, combinata con fino a 32 GB di RAM LPDDR5x e fino a un SSD PCIe 4.0 da 2 TB. La batteria ridisegnata da 75 Wh ad alta capacità ha una durata ecologica prolungata che supporta fino al 20% in più di cicli di ricarica rispetto alla generazione precedenteiii. In quanto laptop Intel® Evo™ Edition, Zenbook DUO si accende istantaneamente, si ricarica velocemente e offre una durata della batteria per tutta la giornata, consentendo agli utenti di viaggiare con fiducia senza i loro caricabatterie.

I processori Intel Core Ultra introducono la prima Unità di Elaborazione Neurale (NPU) integrata di Intel, offrendo un motore dedicato per potenziare esperienze di intelligenza artificiale avanzate su PC. Questa innovazione rappresenta un salto di qualità nelle prestazioni grafiche e nell’elaborazione ad alte prestazioni a basso consumo energetico. In questo modo, l’utente può dedicarsi al lavoro, al gioco e alla creazione senza preoccuparsi della durata della batteria. È perfetto per alleggerire i carichi di lavoro dalla CPU e fornire un’accelerazione AI efficiente dal punto di vista energetico per le moderne applicazioni abilitate all’IA. La NPU offre elaborazione AI a bassa latenza, accelerando l’esecuzione di più attività in contemporanea, per rendere Zenbook DUO altamente efficiente per lavoro, creatività e intrattenimento. Tutto ciò consente agli utenti di gestire senza problemi carichi di lavoro complessi e aumentare la produttività. Grazie all’ampia superficie di schermo disponibile su Zenbook DUO – in virtù dei due schermi da 14″ a grandezza naturale – gli utenti possono eseguire senza sforzo tutte le loro applicazioni di produttività preferite e mantenerle sempre a portata di vista.

Il sottile chassis con spessore di 14,6 mm non accetta compromessi neanche sulle capacità di I/O, con due porte Thunderbolt 4, una porta USB 3.2 Gen 1 Type-A, una porta HDMI 2.1 (TMDS) e una comoda presa audio da 3,5 mm, in modo che gli utenti non abbiano bisogno di portare con sé un’ingombrante docking station o diversi adattatori.

Per offrire una capacità di intrattenimento senza rivali, Zenbook DUO dispone di un potente sistema audio firmato Harman Kardon con certificazione Dolby Atmos, per un suono spaziale multidimensionale coinvolgente.

ASUS è impegnata a ridurre al minimo il suo impatto sull’ambiente e Zenbook DUO è costruito con una lega di magnesio-alluminio post-industriale (PIR) riciclato al 90%. Supera agevolmente i rigidi standard di efficienza energetica di ENERGY STAR® con un notevole incremento fino al 47,6%. Inoltre, l’intero imballaggio è prodotto al 100% con carta certificata FSC® Mix, il che lo rende completamente riciclabile. Severi test di durabilità, secondo gli standard più rigorosi MIL-STD-810H degli Stati Uniti, assicurano che Zenbook DUO sia affidabile nell’uso quotidiano e massimizzano la durata del dispositivo per migliorarne la sostenibilità.

PREZZO E DISPONIBILITÀ

ASUS Zenbook Duo (2024) UX8406 sarà disponibile da fine gennaio su ASUS e-shop a un prezzo consigliato al pubblico a partire da 2.399 €.

ASUS presenta In Search of Incredible: Transcendence

Per il 2024 ASUS ridefinisce i limiti delle prestazioni e lancia prodotti rivoluzionari che integreranno nuove soluzioni sostenibili e alimentate dall’AI

Punti Chiave:

Produttività all’avanguardia in movimento: Zenbook Duo (2024), il primo laptop OLED dual-screen da 14″ al mondo; ZenScreen Fold OLED, il primo display portatile con schermo OLED pieghevole al mondo

Pronti per una nuova era: Laptop avanzati alimentati dall’AI con gli ultimi processori Intel® Core™ Ultra o AMD Ryzen della serie 8040 e GPU GeForce RTX™ 40 Series.

Nuovi NUC ASUS: Produttività ottimizzata con la serie NUC 14 Pro, dotata di processori Intel® Core™ Ultra e supporto DDR5 dual-channel

ASUS AirVision M1 display indossabile: Esclusiva esperienza multi-monitor indossabile con schermi Micro OLED e luminosità di picco fino a 1100 nits

Casa smart e più sicura: ZenWiFi 7 apre nuove possibilità per il controllo e la gestione delle reti domestiche con la nuova app Smart Home Master

Per le aziende del futuro: Laptop ExpertBook e PC ExpertCenter di prossima generazione alimentati dall’AI; primo Chromebook con Intel® Core™ Ultra al mondo

ASUS ha presentato oggi, all’evento di lancio virtuale In Search of Incredible: Transcendence al CES 2024, la sua ultima gamma di meraviglie tecnologiche, mostrando prodotti all’avanguardia e dimostrando il proprio impegno per la sostenibilità.

Tra i nuovi prodotti presentati ci sono i Mini PC ASUS NUC, frutto dell’acquisizione da parte di ASUS della divisione Intel® NUC. Questa gamma di computer e barebone small form-factor è stata integrata nella lineup 2024 ed include il NUC 14 Pro e il NUC 14 Pro+, insieme ad altre soluzioni di tipo professionale e per il gaming.

ASUS ha anche svelato diversi prodotti innovativi, tra cui il rivoluzionario Zenbook Duo (2024) – il primo laptop dual-screen OLED da 14 pollici al mondo – e lo ZenScreen Fold OLED, il primo display portatile con schermo OLED pieghevole. Ci sono poi i laptop alimentati dall’AI con i nuovi processori Intel Core™ Ultra o AMD Ryzen™ 8040 Series abilitati per l’AI: ASUS Zenbook 14 OLED, ASUS Vivobook Pro 15 OLED e il nuovissimo ASUS Vivobook S series.

In tema dispositivi indossabili, gli utenti possono vivere una vera e propria rivoluzione visiva con gli innovativi occhiali ASUS AirVision M1, un’innovazione davvero all’avanguardia nel campo dei dispositivi indossabili, in grado di offrire una esclusiva esperienza multi-monitor.

È stata presentata poi una vasta gamma di prodotti commerciali potenziati dall’AI (Intelligenza Artificiale), tra cui l’ASUS NUC 14 Pro, che si pone come degno successore della serie NUC di Intel e che è stato

progettato per offrire produttività e prestazioni impareggiabili, in un formato compatto. Grazie a processori Intel Core Ultra, connettività estesa e opzioni di visualizzazione versatili, la serie NUC 14 Pro assicura prestazioni eccellenti senza soluzione di continuità in diversi ambienti di lavoro. Altre soluzioni di nuova progettazione e dedicate al mondo business per rispondere alle richieste di clienti in ambiti diversi sono l’ultra-silenzioso ASUS Fanless Chromebox CF40 e il completamente riprogettato ASUS ExpertBook B5 e gli ASUS ExpertCenter D5, D7 e D9. Il nuovo ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus è il nostro primo Chromebook della serie ExpertBook, nonché il primo Chromebook Plus al mondo con alimentazione Intel Core Ultra.

Per i gamers, sono stati annunciati i nuovi laptop TUF Gaming A16 e F16, nonché un importante upgrade del laptop TUF Gaming A15 del 2023. Questi laptop sono dotati di processori Intel Core HX o AMD serie 8000 e GPU per laptop GeForce RTX™ 40 series. Novità anche nella gamma TUF Gaming: la scheda grafica WiFi Z790-BTF, la scheda grafica BTF White GeForce RTX 40 Series e le schede madri BTF White OC Edition.

Parlando all’evento, il Co-CEO di ASUS S.Y. Hsu ha sottolineato il ruolo di primo piano dell’azienda nel guidare l’innovazione. “Quest’anno non solo abbiamo proseguito il nostro straordinario percorso verso la sostenibilità, ma abbiamo anche sfruttato la nostra competenza tecnologica nel campo dell’AI e alleanze strategiche e partnership, per creare soluzioni innovative nei settori consumer, commercial e del gaming. Con l’arrivo di una nuova era di tecnologie assistite dall’AI, ASUS sta continuamente cercando di utilizzare la propria competenza per migliorare l’user experience di ogni tipologia di utente.”

Per coloro che parteciperanno all’evento a Las Vegas, i prodotti presentati durante l’evento di lancio virtuale, compresi quelli di Republic of Gamers (ROG) – mostrati in occasione dell’evento di lancio virtuale ROG – saranno disponibili per un’esclusiva esperienza d’uso presso il The Venetian Expo, Sala riunioni n. 3102, dall’8 gennaio all’11 gennaio 2024.

Un impegno per la qualità e la sostenibilità

ASUS rafforza il suo impegno per la qualità e ha sottoposto i suoi laptop consumer e commercial del 2024 a rigorosi test di durabilità, di grado militare MIL-STD 810H. Questo intenso testing riflette la dedizione dell’azienda nel fornire un valore duraturo e un’eccezionale user experience.

L’evento di lancio non ha svelato solo le ultime innovazioni tecnologiche dell’azienda ma ha anche enfatizzato il suo inalterato impegno per le pratiche sostenibili. Sotto il tema In Search of Incredible: Transcendence, ASUS ha evidenziato le sue robuste iniziative ESG, integrando la sostenibilità attraverso prodotti, operazioni e servizi di compensazione delle emissioni di carbonio. ASUS mira a diventare un’impresa a emissioni zero e la recente designazione come EPEAT Climate+ Champion è il giusto riconoscimento alle sue iniziative e sottolinea una posizione proattiva nella tutela ambientale. Definendo ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni a breve termine, basati su approcci scientifici – come certificato dal prestigioso SBTi – l’azienda mostra tutta la sua determinazione nel mitigare l’impatto climatico. ASUS Carbon Partner Services, recentemente lanciato a Taiwan con ExpertBook B9403 e ExpertCenter D9, ridefinisce il contributo aziendale alla carbon neutrality, offrendo soluzioni incisive attraverso crediti di carbonio verificati e di alta qualità e dando ai clienti la possibilità di ridurre l’impatto sull’ambiente.

L’impegno di ASUS per la sostenibilità ha ottenuto riconoscimenti a livello globale, tra cui quello da parte del Financial Times, di leader climatico nella regione Asia-Pacifico e l’inclusione nell’indice Corporate Knights Clean 200. Come pioniere nella tecnologia sostenibile, ASUS ha una storia di iniziative rivoluzionarie, come i primi laptop carbon neutrality al mondo – quelli della serie Bamboo – e il recente lancio del suo primo laptop aziendale a impatto climatico neutro verificato.

L’azienda incorpora attivamente materiali riciclati nella produzione e nell’imballaggio, utilizzando dal 2017 oltre 1.600 tonnellate di plastica PCR e oltre 20.000 tonnellate di carta riciclata nel 2022. L’impegno di

ASUS per ridurre l’impatto ambientale è evidente nel riciclo di oltre 40.000 tonnellate di rifiuti elettronici nel 2019. Il risultato è che il ricavato dai prodotti ecologici ha superato l’87,2% del ricavato qualificato nel 2022, evidenziando un progresso continuo verso un’economia circolare per minimizzare l’impatto ambientale.

Presentazione di laptop alimentati da intelligenza artificiale e di un ampliato portafoglio di prodotti

La recente mossa strategica di ASUS nell’acquisire la linea di prodotti Next Unit of Computing (NUC) di Intel segna un momento cruciale nella continua espansione delle capacità di R&S di ASUS nel campo dell’AI e dell’IoT. Questa acquisizione colloca ASUS in una posizione privilegiata per entrare in mercati chiave, tra cui settori industriali, commercial e prosumer, consolidando il proprio ruolo come principale fornitore di soluzioni tecnologiche.

ASUS ha presentato una ricca gamma di prodotti innovativi, dimostrando l’impegno dell’azienda nel superare i limiti convenzionali e offrire soluzioni tecnologiche all’avanguardia. I laptop alimentati dall’intelligenza artificiale integrano le ultime innovazioni nel campo dell’elaborazione, con i processori Intel Core Ultra. Questi processori consentono agli utenti di gestire senza problemi carichi di lavoro complessi, migliorare la produttività e beneficiare di misure avanzate di sicurezza. Questi dispositivi sono più che semplici laptop; segnano l’inizio di una nuova era di elaborazione intuitiva ed efficiente, progettata per soddisfare le diverse esigenze dei consumatori e dei professionisti moderni.

Sottolineando l’impatto trasformativo del suo portafoglio di prodotti, ASUS ha evidenziato la sua dedizione nel fornire esperienze che vanno oltre i limiti convenzionali. L’azienda immagina un futuro in cui una vita intelligente e gioiosa sia accessibile a tutti, con un forte enfasi sulla sostenibilità, l’innovazione e il design centrato sull’utente.

L’evento ha anche sottolineato l’integrazione dell’AI all’interno della lineup di laptop consumer e commercial dell’azienda, consentendo agli utenti di ottenere un’esperienza di elaborazione veloce e un migliorato equilibrio tra lavoro e vita. L’integrazione di Intel Unison crea una piattaforma unificata, connettendosi senza sforzo attraverso diversi dispositivi come PC, laptop, tablet e smartphone, facilitando la navigazione e l’accesso a file e applicazioni da qualsiasi luogo.

Il processore Intel Core Ultra, dotato di un’unità di elaborazione neurale (NPU) focalizzata sull’AI, funge da centrale per accelerare carichi di lavoro di intelligenza artificiale ed eseguire programmi basati sul cloud, garantendo prestazioni eccezionali con una particolare attenzione all’efficienza energetica. Questa innovazione tecnologica contribuisce a prolungare la durata della batteria, in linea con un approccio più ecologico. Con queste tecnologie all’avanguardia, gli utenti possono godere in anticipo di una fruizione più rapida di contenuti, di un’analisi dati semplificata, di un multitasking ottimizzato e di una sicurezza potenziata, inaugurando un’era di capacità e possibilità di elaborazione senza precedenti.

LAPTOP INNOVATION

ASUS Zenbook Duo (2024): Innovazione dual-screen

Il rivoluzionario Zenbook Duo (2024) è il primo laptop al mondo alimentato da IA con doppio schermo touch OLED da 14 pollici. Con la tastiera e il touchpad Bluetooth® ASUS ErgoSense full size e rimovibili, questo incredibile dispositivo ha un design incentrato sull’utente che riscrive le regole della versatilità on-the-go. Questa edizione Intel Evo™ del laptop combina abilmente la versatilità del multitasking con una superba mobilità, visto che il peso complessivo è di soli 1,35 kg.

I due schermi OLED ASUS Lumina full-size da 3K e 120 Hz sono uniti da una cerniera apribile a 180° per espandere istantaneamente lo spazio visivo fino a ben 19,8 pollici. Grazie al supporto integrato e alla

tastiera rimovibile, il dispositivo può essere utilizzato in modalità verticale o orizzontale, come Laptop, Dual Screen, Desktop o Sharing mode, a seconda delle esigenze dell’utente, in virtù dell’intuitivo software ASUS ScreenXpert. La tastiera ricaricabile può essere staccata per consentire un uso completo dello spazio visivo o essere posizionata sullo schermo inferiore per un’esperienza tradizionale di laptop a conchiglia. Zenbook Duo (2024) massimizza la produttività e il divertimento durante tutto il giorno con un processore Intel Core Ultra 9 con un NPU integrato per l’accelerazione dell’AI, 32 GB di memoria LPDDR5x, fino a 2 TB di memoria SSD PCIe® 4.0, una batteria da 75 Wh con ricarica rapida e lunga durata e un sistema audio Dolby Atmos® certificato Harman Kardon. L’NPU offre un’elaborazione dell’AI a bassa latenza, accelerando il multitasking così da rendere Zenbook Duo (2024) altamente efficiente per lavoro, creatività o intrattenimento. E con l’ampio spazio dello schermo, gli utenti possono eseguire senza sforzo tutte le loro app produttive preferite — e tenerle sotto controllo — allo stesso tempo. Zenbook Duo (2024), infine, è progettato con sostenibilità e durabilità ben in mente. Incorpora una varietà di materiali riciclati ed è testato in base agli standard militari statunitensi MIL-STD-810H per massimizzare la sua robustezza.

ASUS Vivobook Pro 15 OLED (N6506), ASUS Vivobook S series: Potenti, eleganti e facili da usare

Un altro punto forte per il segmento consumer è l’aggiornamento della serie ASUS Vivobook, che include una notevole lineup con l’ASUS Vivobook Pro 15 OLED e la serie ASUS Vivobook S, che offrono prestazioni eccezionali e funzionalità all’avanguardia per ogni tipo di esigenza.

ASUS Vivobook Pro 15 OLED offre creatività e gaming veloci con componenti all’avanguardia: fino a un processore Intel Core 9 Ultra con un motore NPU AI integrato, GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 con uno switch MUX a bassa latenza, 24 GB di RAM DDR5 e un SSD NVMe® da 2 TB. Vanta la tecnologia avanzata di raffreddamento ASUS IceCool Pro che, attraverso la progettazione di soluzioni termiche da 125 W (TDP) volte a mantenere fresche le temperature interne. L’eccezionale display 16:9 è un OLED ASUS Lumina 3K da 120 Hz con colori vivaci e un tempo di risposta di 0,2 ms. ASUS Vivobook Pro 15 OLED include molte funzionalità user-friendly, come la manopola virtuale ASUS DialPad, le funzionalità di sicurezza della fotocamera ASUS AiSense e la tecnologia di cancellazione del rumore tramite IA per un audio più chiaro durante le videocall. Offre anche una connettività completa grazie a WiFi 6E, Thunderbolt™ 4, porte USB-C® e Type-A e HDMI® 2.1. Con l’elegante e potente ASUS Vivobook Pro 15 OLED, content creator e gamers possono finalmente liberare il loro lato professionale!

Gli ASUS Vivobook S sono laptop della serie Intel Evo Edition eleganti, potenti e leggeri, con display da 14, 15.6 e 16 pollici, che offrono l’esperienza definitiva per chi cerca produttività in movimento e intrattenimento istantaneo, con opzioni di colore moderne e un’estetica minimalista di alto livello, che li rendono la scelta perfetta per chi è in cerca di mobilità e prestazioni bilanciate. Le edizioni Intel Evo ASUS Vivobook S 14/15/16 (S5406 / S5506 / S5606) sono alimentate dai processori Intel Core Ultra, con un TDP fino a 45 watt e un’unità di elaborazione neurale integrata (la NPU Intel AI Boost) che fornisce accelerazione efficiente per le moderne applicazioni IA. Le versioni AMD, ASUS Vivobook S 14/15/16 OLED (M5406 / M5506 / M5606), sono dotate di processori AMD Ryzen 8040 Series con scheda grafica AMD RDNA™ 3, vantano un TDP fino a 45 watt e accelerazione Ryzen AI integrata per prestazioni efficienti nelle moderne applicazioni di Intelligenza Artificiale. Tutti i laptop della serie ASUS Vivobook S dispongono di un tasto Copilot dedicato, che consente agli utenti di immergersi con un solo tocco negli strumenti alimentati dall’AI di Windows 11. La nuova serie ASUS Vivobook S dispone anche di una funzione per l’allocazione di memoria che consente agli utenti di personalizzare la capacità di memoria allocata alla iGPU, fino a un massimo di 8 GB, per migliorare le prestazioni delle applicazioni di gioco e di intelligenza artificiale.

Le immagini realistiche sono assicurate dai display top di gamma ASUS Lumina OLED con risoluzioni fino a 3.2K (S5606 / M5606) e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, il 100% di gamma DCI-P3 e la certificazione DisplayHDR™ True Black 600. La tastiera ASUS ErgoSense, elegante e confortevole, ora dispone di retroilluminazione RGB personalizzabile e non manca un touchpad ErgoSense extra large.

Come per tutti i modelli ASUS Vivobook, la user experience è prioritaria: cerniera apribile a 180°, fotocamera IR con chiusura fisica, una completa serie di porte I/O e audio Dolby Atmos® coinvolgente grazie ai potenti altoparlanti stereo certificati Harman Kardon. Questi modelli Vivobook sono pronti per affrontare lunghe giornate lontani dal caricabatteria, in virtù di batterie dalla durata eccezionalmente lunga e con ricarica rapida.

ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405 / UM3406) è un laptop ultra-portatile premium, alimentato da processori Intel o AMD. Lo Zenbook 14 OLED presenta il processore di punta Intel Core Ultra 9 e scheda grafica Intel Arc™, o i più recenti processori AMD Ryzen 8040 Series con scheda grafica AMD RDNA 3, a seconda della versione. Entrambe le piattaforme di processori incorporano le più recenti tecnologie nell’accelerazione hardware dedicata all’AI, con AI engine che ottimizzano le prestazioni e l’efficienza energetica. Con un peso di soli 1,2 kg e uno spessore di soli 14,9 mm, questo elegante Zenbook 14 OLED è il massimo tra i laptop ultra-portatili e porta l’eleganza a un livello completamente nuovo. Gli utenti possono godere di una sorprendente autonomia grazie alla batteria a lunga durata da 75 Wh e ottenere una connettività veloce tramite tutte le porte I/O essenziali, tra cui due Thunderbolt™ 4 (UX3405) o USB4® (UM3406), USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI® 2.1 (TMDS) e una presa audio da 3,5 mm. Un’esperienza audiovisiva coinvolgente è fornita dal vivace display ASUS Lumina OLED 3K da 120 Hz e dai nuovi potenti altoparlanti super lineari. Inoltre, non mancano il login tramite riconoscimento facciale, una fotocamera IR FHD con copertura fisica per la privacy e una nuova tastiera silenziosa ASUS ErgoSense con un ampio touchpad ErgoSense. Il nuovo design garantisce una maggiore sostenibilità, con l’ampio utilizzo di materiali riciclati sia per il laptop sia per il suo imballaggio; i test di robustezza di grado militare massimizzano la durata del dispositivo.

DISPLAY INNOVATION

ASUS ZenScreen Fold OLED (MQ17QH): Il primo monitor portatile OLED pieghevole al mondo

L’ASUS ZenScreen Fold OLED MQ17QH è un rivoluzionario monitor OLED pieghevole da 17,3 pollici QHD (2560 x 1920) che ridefinisce gli spazi di lavoro. Primo esemplare al mondo di questo tipo, unisce la brillantezza dell’OLED con un innovativo meccanismo di piega, ridefinendo così il concetto di produttività in movimento. La cerniera, che richiama la forma di una goccia d’acqua, assicura una piega impeccabile, aggiungendo eleganza al design e facilitando transizioni fluide tra gli angoli di visione. Con uno spessore di soli 9,7 mm (nel punto più sottile) quando è aperto e un peso di appena 1,2 kg, questa meraviglia ingegneristica stabilisce un nuovo standard di portabilità e prestazioni. Il display DisplayHDR True Black 500 è una vera gioia per gli occhi, con colori ricchi e contrasti sbalorditivi, mantenendo tonalità fedeli alla realtà attraverso la sua gamma di colori DCI-P3 al 100%. La connettività completa e versatile, tra cui spiccano una porta mini HDMI e due porte USB-C, permette all’ASUS ZenScreen Fold OLED di dialogare con qualsiasi ecosistema digitale. L’aggancio standard per treppiede gli consente di adattarsi a varie configurazioni o scenari di utilizzo, fornendo un solido supporto per il lavoro o le attività creative. ASUS ZenScreen Fold OLED rappresenta un tributo all’i innovazione, con è possibile sperimentare oggi il futuro della produttività.

Rivoluziona la tua visione: proiettati verso il futuro con il display indossabile ASUS AirVision M1

Da oggi è possibile vivere una rivoluzionaria esperienza visiva grazie a ASUS AirVision M1, un display indossabile che racchiude una straordinaria esperienza multi-monitor in un elegante paio di occhiali. Questi occhiali ridefiniscono l’esperienza visiva grazie ad uno schermo Micro OLED FHD (1920 x 1080 pixel) con una luminosità di 1100 nits, 58 pixel per ogni grado di angolo di visione ed una eccezionale estensione del 95% della gamma cromatica DCI-P3, in grado di offrire una vivacità e dettaglio senza pari. La visione

immersiva è realmente protagonista, poiché gli AirVision M1 offrono un campo di visione verticale di 57° e una trasmittanza del 60%. Con la capacità di rilevare i movimenti lungo tre direzioni (3DoF – 3 Degrees of Freedom) e un design dell’app davvero intuitivo, gli AirVision M1 consentono agli utenti di fissare lo schermo in una posizione specifica, garantendo controllo e comfort sempre elevati. Gli AirVision M1 offrono la possibilità di generare schermate virtuali multiple nei formati 16:9, 21:9 e 32:9, garantendo una versatilità assoluta.

Gli occhiali presentano un touchpad intuitivo sul lato sinistro, facilitando regolazioni come il controllo della luminosità, l’attivazione della modalità 3D e lo screen pinning. La connettività è semplificata dalla presenza di una porta USB-C che supporta la modalità DisplayPort™ Alt, garantendo la compatibilità con vari dispositivi. Mettendo al primo posto il benessere dell’utente, gli AirVision M1 incorporano la certificazione TUV per la riduzione della luce blu e dello sfarfallio, insieme con microfoni e altoparlanti con cancellazione del rumore per un’esperienza audio coinvolgente. Parlando di privacy, infine, il nuovo dispositivo indossabile si differenzia da altre soluzioni poiché garantisce che il contenuto che si sta riproducendo rimanga sempre confidenziale e invisibile agli estranei, offrendo così un’esperienza di visione del tutto privata e sicura – una vera rivoluzione nel futuro dei display indossabili.

NETWORKING INNOVATION

ASUS ZenWiFi BQ16 Pro: Un sistema mesh per una casa intelligente e protetta

Un altro importante debutto lo fa il nuovo sistema di rete mesh ASUS ZenWiFi WiFi 7, che offre un roaming veloce e prestazioni eccezionali per case smart e proiettate verso il futuro. Dotato della tecnologia WiFi 7, che include la nuova banda da 320 MHz e la trasmissione dati 4K-QAM, la serie ZenWiFi BQ gestisce i carichi più impegnativi con velocità fino a 30.000 Mbps. Il modello quad-band assicura la compatibilità futura della rete con il supporto per WiFi 6E e WiFi 7, utilizzando una banda di frequenza dedicata come backhaul wireless. La tecnologia WiFi 7 Multi-link Operation ottimizza le prestazioni di collegamento, combinando tre canali di frequenza, mentre il passaggio automatico di banda, guidato dall’AI, massimizza l’efficienza della rete. La tecnologia ASUS AiMesh estende senza sforzo la rete mesh con altri router ASUS WiFi 7 compatibili.

L’introduzione della funzionalità Smart Home Master semplifica l’installazione e la gestione personalizzate delle sottoreti attraverso l’app mobile ASUS Router, potendo gestire in tutta semplicità reti IoT, WiFi per bambini e reti VPN. Gli utenti, infatti, possono gestire i dispositivi IoT sotto un unico SSID, garantire esperienze online sicure per i più piccoli, con un SSID a loro dedicato, e connettersi a una rete VPN, tutto con un solo tocco. ZenWiFi BQ16 Pro è anche un dispositivo già predisposto per le reti da 10 Gigabit per, pronto per accogliere la nuova era della banda larga e per una casa connessa in continua evoluzione. La serie ZenWiFi BQ di ASUS offre una rete mesh per la smart home del futuro, che consente ad ogni utente di ridefinire il proprio stile di vita digitale.

NUC LEADERSHIP

ASUS NUC 14 PRO: Cambia il nome, si riconfermano le performance al vertice del settore

ASUS si impegna a evolvere l’eredità dei NUC di Intel con la serie NUC 14 Pro, che rappresenta l’apice della tecnologia e delle prestazioni. I nuovi modelli NUC 14 Pro e NUC 14 Pro+ incarnano la qualità degli Intel NUC con una prospettiva tutta nuova. Il NUC 14 Pro si presenta con un telaio 4×4 testurizzato opaco ed una cover sostituibile, mentre il NUC 14 Pro+ introduce un nuovo telaio 5×4 di tipo premium e realizzato in alluminio anodizzato. Compatibili con Windows 11, Windows 11 IOT Enterprise e varie distribuzioni Linux, i modelli NUC 14 Pro assicurano totale versatilità ed un’esperienza su misura per le esigenze di

ciascun utente. Alimentati dai processori Intel Core Ultra 9 con velocità fino a 5,1 GHz Turbo, scheda grafica integrata Intel Arc e tecnologia Intel vPro, questi potenti desktop ridefiniscono la tradizionale esperienza di computing, racchiudendola in dimensioni mai così compatte.

I modelli NUC Pro sono i primi a offrire il supporto DDR5 dual-channel fino a 5600 MHz, una capacità di memoria massima fino a 96 GB e il supporto SSD NVMe x4 dual-channel con un BIOS configurato per il supporto dell’adattatore. Mettendo a disposizione una gamma completa di porte e opzioni di connettività, la serie NUC 14 Pro garantisce flessibilità, robustezza e prestazioni senza pari. La versatilità dell’output video è spinta ai limiti, con il supporto fino a quattro schermi estesi attraverso due porte HDMI 2.1 (TMDS) e due porte Thunderbolt 4, a seconda della specifica configurazione. Grazie a due slot SSD che assicurano trasferimenti di dati ultraveloci e capacità di archiviazione espandibile, queste soluzioni sono in grado di adattarsi ad ogni esigenza in ambito digitale.

L’eliminazione delle viti per l’installazione dei supporti di archiviazione semplifica l’integrazione, rendendola più veloce, più facile ed anche più sicura. Dotati di un robusto ed elegante telaio opaco testurizzato (il modello Pro) o di alluminio anodizzato premium (il modello Pro+), una cover sostituibile e una piastra di montaggio VESA, questi desktop di piccolo formato si integrano senza difficoltà in qualsiasi ambiente di lavoro, offrendo eccellenti funzionalità e massima versatilità, senza mai compromettere lo stile. L’imballaggio separato di ogni singola unità e la garanzia di tre anni sottolineano l’impegno di ASUS verso la produttività, sintetizzando perfettamente prestazioni e raffinatezza stilistica. A seconda del modello, gli utenti possono scegliere di acquistare solo la scheda per l’aggiornamento di unità esistenti, una unità senza sistema operativo o un Mini PC completo e dotato anche di sistema operativo.

CHROMEBOX PER IL BUSINESS

ASUS Chromebox CF40: Efficienza silenziosa, affidabilità assoluta

ASUS Fanless Chromebox CF40 è una rivoluzionaria soluzione aziendale progettata per prestazioni e affidabilità ottimali per i luoghi di lavoro più moderni. Alimentato da un solido processore Intel Celeron® N4500 ed affiancato dalla scheda grafica Intel UHD, assicura un’operatività senza intoppi e senza creare disturbo nell’ambiente di lavoro circostante. Il suo design user-friendly, dotato di porte dual HDMI con supporto USB-C, soddisfa diverse esigenze di connettività, promettendo una user experience del tutto priva di pensieri. Il Fanless Chromebox CF40 è progettato per razionalizzare i flussi di lavoro e migliorare la produttività, offrendo una gestione IT semplificata e un sistema operativo sicuro e sempre aggiornato. La gestione centralizzata basata su cloud, tramite la Google Admin Console, assicura un’amministrazione fluida e una semplice manutenzione del sistema, ponendo sempre efficienza e sicurezza al primo posto. Con il suo innovativo design “fanless” overo privo di ventole, il CF40 rappresenta un passo avanti significativo, in termini di durata e di capacità di sfruttare appieno il potenziale delle funzionalità di Chrome Enterprise. Questo lo rende una scelta ideale per scenari di utilizzo prolungato, come nel caso del digital signage e dei chioschi digitali, offrendo alle aziende e alle organizzazioni soluzioni affidabili a lungo termine, adattate alle loro esigenze specifiche.

SOLUZIONI AZIENDALI RESPONSABILI, POTENZIATI DALL’AI

ASUS ExpertBook B5 (B5404 / B5604): Un laptop aziendale potenziato dall’AI

Per soddisfare le crescenti esigenze dei moderni professionisti nei luoghi di lavoro ibridi di oggi, ASUS ha presentato l’ExpertBook B5, un laptop aziendale potenziato dall’AI, che ridefinisce gli standard e disponibile nelle versioni da 14 e 16 pollici. L’ExpertBook B5 vanta l’ultimo processore Intel Core Ultra 7, potenziato da tre AI engine, pensati per guidare la prossima ondata di funzionalità aziendali e migliorare la sicurezza. Con scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2050, configurazione dual SSD e una massiccia RAM

DDR5 dual SO-DIMM da 64 GB, il B5 è progettato per potenziare la produttività con miglioramenti alle normali attività aziendali. Racchiuso in un telaio ultraleggero interamente in metallo – il cui peso parte da appena 1,29 kg per la variante da 14 pollici – il B5 è una soluzione attentamente progettata che unisce prestazioni accelerate dall’AI a una portabilità senza pari. Il design in lega di magnesio-alluminio, testato per soddisfare gli standard militari US MIL-STD, rappresenta un impegno in termini di robustezza e durata nel tempo. La connettività è stata migliorata con l’inclusione di 4G LTE e WiFi 7 (solo modello CMA), al fine di garantire un’esperienza senza interruzioni ai professionisti sempre in movimento. ExpertBook B5 supera i laptop convenzionali offrendo funzionalità I/O complete, tra cui una porta Thunderbolt 4 e il supporto per tre display esterni 4K ma non manca nemmeno una porta Ethernet RJ45, molto utile in azienda. A testimonianza della sua versatilità, il B5 presenta una comoda cerniera a 180° e uno schermo touchscreen 16:10 con cornice sottile, compatibile con un pennino MPP 2.0. Elevando l’esperienza utente, inoltre, incorpora tecnologie intelligenti per le videocall – come la webcam ASUS AiSense IR e l’annullamento del rumore di fondo, grazie all’AI – insieme con opzioni per ASUS Private View e un lettore di smart card. ExpertBook B5 dà ai professionisti in movimento la fiducia nel multitasking. Integrando tutta la tecnologia di prossima generazione e unendo sicurezza, mobilità e connettività ultraveloce in un design elegante.

ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus (CX5403): Il primo Chromebook Plus al mondo con Intel® Core™ Ultra

Il nuovo ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus è una testimonianza di innovazione e sostenibilità ed è progettato per leader e professionisti di livello medio che si vogliono avventurare in una nuova era di eccellenza informatica. Questo Chromebook si distingue come pioniere della Expert Series, è alimentato dagli ultimi processori Intel Core Ultra e vanta fino a 16 GB di RAM LPDDR5X, 512 GB di spazio di archiviazione e WiFi 6E per un utilizzo versatile sia online sia offline. Più di un semplice dispositivo, il CX54 è un esempio di design eco-consapevole, realizzato con energia rinnovabile e materiale ecologico al 30% PIR. Il suo chassis ha un peso di appena 1,3 kg, è interamente in metallo lavorato con precisione e rifinito in elegante Fog Silver e mette in mostra soluzioni estetiche tipiche dei modelli premium. Rivolto alla forza lavoro sempre in movimento, il CX54 presenta un bel display NanoEdge da 14 pollici in formato 16:10 con risoluzione WQXGA, con un rapporto schermo-scocca dell’89% e una gamma di colori DCI-P3 del 100%. Lo schermo touchscreen supporta uno stilo USI per le attività creative. La connettività ruota attorno a due porte Thunderbolt 4, a due porte USB 3.2 Gen 2 e a una porta HDMI 2.1, consentendo ai professionisti di sincronizzare fino a tre monitor 4K e dispositivi aggiuntivi. Dotato di una fotocamera da 8 MP e strumenti video potenziati dall’AI, il CX54 assicura presentazioni e affidabilità in qualsiasi contesto. La sicurezza dei dati è potenziata dalla presenza di un sensore di impronte digitali, una copertura per la webcam, il chip di sicurezza Google Titan C2 e strumenti di gestione di livello enterprise come la Zero-Touch Enrollment e la Google Admin Console, partner affidabili per i responsabili IT. ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus non è solo un laptop: è un’esperienza informatica elevata, che integra continuità di prestazioni, sicurezza e mobilità. È il compagno ideale per i professionisti, che siano in viaggio per lavoro, a casa o in ufficio.

ASUS ExpertCenter D5/D7/D9 Series: Design intelligente, soluzioni IT più efficienti e più verdi

Le serie ASUS ExpertCenter D7 SFF (D700SER) e ASUS ExpertCenter D9 Mini Tower (D901MDR) testimoniano il connubio tra estetica e funzionalità. Con un design elegante e ultra-compatto (con un volume rispettivamente di 8,6 e 15,9 litri), migliorano la produttività senza compromessi. L’etica del design intelligente permea ogni aspetto, dalle dimensioni contenute all’integrazione dei più recenti processori Intel della serie Raptor Lake Refresh S di 14a generazione e di una scheda grafica NVIDIA RTX 4060 di dimensioni standard. Bilanciando estetica, adattabilità e prestazioni complessive, garantiscono efficienza ottimale per carichi di lavoro impegnativi. Ma non si tratta solo di potenza, perché l’obiettivo è quello di semplificare la gestione IT. Il Tool Free Disign di ASUS, unito a un innovativo posizionamento dell’hardware

interno e della gestione dei cavi, migliora l’efficienza e l’aggiornabilità, riducendo gli oneri per i professionisti IT. La sicurezza assume un ruolo centrale grazie a chip TPM opzionali, allo slot di blocco Kensington, ail servizio ASUS Pre-Deployment (APDS) e a quello di gestione degli endpoint ASUS (AEMS), contribuendo ad attrezzare le aziende nella lotta contro le violazioni dei dati. Nell’ottica della responsabilità ambientale, questi desktop ExpertCenter sono realizzati con materiale PCR eco-friendly, una nuova PSU TFX platinum da 500 W e una ventola intelligente, così da migliorare l’efficienza energetica. Testati secondo gli standard militari US MIL-STD 810H, assicurano robustezza in qualsiasi ambiente lavorativo. I desktop della serie ASUS ExpertCenter combinano prestazioni senza pari, sicurezza, affidabilità e sostenibilità in un’unica soluzione informatica. Frutto di una sinergia tra innovazione ed efficienza, questi dispositivi consentono alle aziende di non farsi cogliere impreparate nell’incessante evoluzione digitale. La serie ASUS ExpertCenter va oltre la mera definizione di desktop; si tratta di un racconto che parla di progresso, in cui il design intelligente si fonde armoniosamente con l’efficienza e la sostenibilità, delineando così il futuro dell’informatica aziendale.

GLI ACCESSORI ASUS OFFRONO MIGLIORAMENTI NELLA QUALITÀ DELLA VITA E UN’INNOVAZIONE IMBATTIBILE

ASUS ha integrato in modo fluido periferiche e accessori nel suo variegato portafoglio di prodotti, dimostrando l’impegno del brand nel fornire tecnologia innovativa. Riconoscendo l’importanza di questi componenti come elementi critici che migliorano l’esperienza dell’utente, ASUS progetta con attenzione tastiere, mouse, adattatori, dock e altro ancora. Questi prodotti sono realizzati per integrarsi facilmente in vari ambienti digitali, soddisfacendo le esigenze uniche di ogni persona e in diversi ambiti. Radicata nella filosofia del Design Thinking, ASUS dà priorità all’innovazione per completare ed elevare la funzionalità e la comodità delle attività quotidiane. Il marchio spinge costantemente i limiti, concentrandosi su modi pratici e creativi per migliorare le esperienze di vita e lavoro dei clienti.

ASUS Triple 4K Thunderbolt 4 Dock: La soluzione 12-in-1 per i creatori

ASUS Triple 4K Thunderbolt™ 4 Dock è una soluzione completa 12-in-1 che trasforma gli spazi di lavoro. Dotato di due porte HDMI 2.1, supporta display ad alta risoluzione multipli, fino a 8K a 60 Hz, due monitor 4K a 120 Hz o tre monitor 4K a 60 Hz. Con velocità di trasferimento dati fino a 40 Gbps e supporto dual SD card, facilita la gestione efficiente dei file. Questa dock versatile offre anche Ethernet da 2,5 Gbps, per una rapida connessione di rete, e fino a 100 W di Smart Charging per l’alimentazione dei dispositivi. L’elegante chassis in alluminio, con un supporto regolabile con manopola di blocco che consente di fissarlo al bordo di una scrivania o alla parte posteriore di un monitor, unisce stile e funzionalità, rendendolo il compagno ideale per il multitasking e l’efficienza in qualsiasi tipologia di postazione di lavoro.

ASUS TUF GAMING LAPTOPS, PER L’ESPERIENZA DI GIOCO DEFINITIVA

ASUS TUF Gaming A16 FA607 e ASUS TUF Gaming F16 FX607: Offrono a tutti i giocatori un’affidabile esperienza di gioco portatile

L’ASUS TUF Gaming F16 è uno straordinario laptop progettato per un’esperienza di gioco coinvolgente, in grado di offrire prestazioni di alto livello, resistenza di grado militare e tecnologia avanzata del display. Alimentato dall’ultimo processore Intel Core i9 di 14a generazione 14900HX e con una GPU NVIDIA RTX 4070 con NVIDIA Advanced Optimus, gestisce con facilità e precisione anche i giochi graficamente più impegnativi. Il suo corrispettivo alimentato da AMD, l’ASUS TUF Gaming A16 FA607, presenta un processore AMD Ryzen 9 7845HX e una GPU per laptop NVIDIA RTX 4070 con NVIDIA Advanced Optimus, in modo da garantire prestazioni eccezionali per giochi con un elevato consumo di risorse. Costruiti secondo gli standard militari MIL-STD-810H, entrambi i laptop garantiscono eccezionale resistenza e affidabilità durante intense sessioni di gioco. Dispongono di ventole Arc Flow a 84 pale e un

filtro antipolvere per una dissipazione efficiente del calore, mantenendo prestazioni ottimali durante sessioni di gioco prolungate. Sia il TUF Gaming F16 sia l’A16 presentano un incredibile display da 16 pollici con un aspect ratio di 16:10 e un refresh rate fino a 165 Hz. Con opzioni di display FHD o 2.5K IPS, i giocatori possono godere di dettagli nitidi, colori vibranti e tempi di risposta di 3 ms, potenziati dalla tecnologia NVIDIA G-SYNC®, per un’esperienza di gioco completamente soddisfacente. I laptop offrono un notevole rapporto schermo-scocca del 90%, in modo da permettere un immersivo viaggio visivo.

Il TUF Gaming A16 migliora l’esperienza di gioco con l’audio Hi-Res e la tecnologia Dolby Atmos®, assicurando una qualità audio ricca e dettagliata. Integra una telecamera HD per una comunicazione fluida durante il gioco, un SSD PCIe 4.0 da 2 TB per un’ampia memorizzazione e il supporto Thunderbolt 4 per opzioni di connettività versatili. Entrambi i laptop sono progettati per prestazioni al top, con memoria di sistema dual-channel DDR5-5600 MHz e fino a 2 TB di SSD PCIe 4.0 per un multitasking fluido e una rapida elaborazione dei dati. Gli ASUS TUF Gaming F16 e TUF Gaming A16 incarnano l’impegno dell’azienda nel fornire esperienze di gioco di alto livello, superando le aspettative e ridefinendo le possibilità del gaming in movimento. Gli utenti, con questi dispositivi all’avanguardia, possono liberare il loro potenziale di gioco ovunque e in qualsiasi momento.

L’ASUS TUF Gaming F15/17 e A15/17 (FX507/707 e FA507/707): Potenti e resistenti

L’ASUS TUF Gaming F15/17 e l’A15/17 sono dotati di un processore Intel Core i9 13900H (F15/17) o di un processore AMD Ryzen 9 Zen 4 (A15/17) per un multitasking senza intoppi. Gli utenti possono godere di grafica di gioco fluida con l’ultima GPU per laptop della serie GeForce RTX 40, che offre frame rate elevati anche a 1440p. Lo switch dedicato MUX e l’NVIDIA Advanced Optimus, insieme con la tecnologia DLSS potenziata dall’AI, assicurano un movimento ultra-fluido e frame rate più elevati nei titoli supportati. Le performance di alto livello sono garantite dallo switch MUX con NVIDIA Advanced Optimus, che consente al laptop di bypassare automaticamente la grafica integrata durante il gioco per aumentare le prestazioni e ridurre la latenza.

Tutti i modelli del 2024 includono uno switch MUX per l’aggiornamento senza sforzo della capacità di archiviazione con uno slot vuoto per SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4×4. Il sistema di raffreddamento migliorato presenta due ventole Arc Flow con un design a 84 pale, che forniscono fino al 13% di flusso d’aria in più rispetto ai predecessori e un funzionamento più silenzioso. Questo design consente anche di raggiungere target di potenza GPU più elevati, garantendo ai giocatori un vantaggio competitivo nelle prestazioni. La famiglia ASUS TUF Gaming, grazie a questi potenziamenti, assicura che i giocatori abbiano ogni vantaggio nell’attuale panorama videoludico.

ECOSISTEMA TUF GAMING ADVANCED BTF

Il futuro del gaming: ASUS TUF Gaming Z790-BTF WiFi, ASUS TUF Gaming Serie GeForce RTX 40 BTF e ASUS TUF Gaming GT302

I gamer e gli amnti del PC DIY possono immergersi nel futuro del gaming grazie alle ultime soluzioni presentate da ASUS per l’ecosistema Advanced BTF. Già svelato al Computex 2023, la proposta BTF o Back to the Future intende offrire un sistema sempre più ricco e completo di prodotti che presentano connettori nascosti e consentono assemblaggi più ordinati con meno cavi visibili. Realizzata per prestazioni senza compromessi, la nuova scheda madre TUF Gaming Z790-BTF WiFi White Edition stabilisce un nuovo standard in termini di design BTF ed è anche la prima scheda madre TUF Gaming bianca. Lo slot integrato ad alta potenza per la scheda grafica e il dissipatore M.2 migliorato offrono capacità di altissimo livello, cui si aggiunge lo schermo QLED per il rilevamento delle DRAM per una semplice risoluzione dei problemi. Grazie alla Q-Antenna WiFi White di ASUS Gli utenti possono godere di una connettività superiore e realizzare build eleganti e coerenti sfruttando appieno il design con i connettori nascosti grazie all’abbinamento con il nuovo chassis TUF Gaming GT302 White Edition. Tutto si completa alla perfezione grazie ad una scheda grafica delle serie TUF Gaming GeForce RTX 40 BTF White Edition, dando vita così ad un sistema potente e armonico, senza alcuna necessità di usare connessioni esterne o cavi in vista. La TUF Gaming GeForce RTX 40 Series BTF White Edition sono testimonianza tangibile dell’impegno di ASUS all’innovazione e consentono di entrare in una nuova era per le schede grafiche: le nuove GPU permettono di sperimentare le eccezionali caratteristiche proprie delle schede della serie GeForce RTX 40, ora però completamente ridisegnate per essere una parte centrale dell’ecosistema BTF e per realizzare build ancora più eleganti ed accattivanti. Maggiori information sul design ASUS Advanced BTF sono disponibili al seguente link: https://www.asus.com/content/btf-hidden-connector-design/

ProArt PA602: Uno chassis dalle eccezionali prestazioni di raffreddamento per un’esperienza di assemblaggio e d’uso unica nel suo genere

In esposizione al CES ci sono anche i nuovissimi chassis ProArt PA602. Dotati di un pannello frontale a griglia aperta, con ampie fessure di ventilazione e due grandi ventole frontali ProArt da 200 mm, questi chassis garantiscono un flusso d’aria eccezionale con il minimo rumore. Doppi deflettori guidano con precisione il flusso dell’aria di raffreddamento, ottimizzando le temperature per tutte le componenti critiche come la CPU, la scheda grafica e la circuiteria di alimentazione. L’abbondante spazio interno può ospitare componenti di grandi dimensioni, incluse schede madri fino a 12 pollici di lunghezza e 10,9 pollici di larghezza, e dissipatori a torre fino a 190 mm di altezza o soluzioni di raffreddamento a liquido con supporto superiore per radiatore fino a 420 mm. Le opzioni di archiviazione abbondano, visto che c’è spazio per fino a otto SSD da 2,5 pollici o quattro HDD da 3,5 pollici.

Questo chassis rende notevolmente più agevole anche la connettività, con un header I/O unificato frontale, e la sua manutenzione, del tutto tool-free grazie a pannelli laterali che si sbloccano con una sola chiave. La user experience quotidiana è migliorata dalle numerose porte USB frontali, compresa una porta USB-C veloce da 20 Gbps, e da una chiusura fisica per il pulsante di accensione, per evitare attivazioni accidentali. Filtri antipolvere rimovibili su più pannelli e un indicatore LED intelligente nella parte anteriore assicurano un ambiente operativo ottimale e del tutto privo di polvere. Con un design elegante e minimalista, pannello laterale in vetro temperato e totale compatibilità con gli altri componenti della serie ProArt, lo chassis PA602 offre un’estetica sofisticata che si adatta facilmente a qualsiasi ambiente di lavoro.

Lo chassis ProArt PA602 va ad aggiungersi alle già ricche famiglie di schede madri, schede grafiche e monitor ProArt, arricchendo e completando l’ecosistema grazie anche all’introduzione del dissipatore ti tipo All-in-One ProArt LC 420. Content creator e professionisti dell’imaging hanno così a disposizione una gamma completa di componenti e periferiche che si integrano perfettamente e si combinano in modo uniforme, per offrire un’esperienza coerente e ottimizzata.