Metal Gear Solid Master Collection Vol.1: annunciata data di rilascio dell’edizione fisica su PS4

Konami Digital Entertainment B.V. annuncia l’edizione fisica di METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1 (trovate qui la nostra Recensione) per PlayStation 4, in uscita il 7 marzo 2024 solo nei Paesi EMEA. Precedentemente disponibile in versione digitale dal 24 ottobre, gli utenti PlayStation 4 potranno presto scegliere quale versione acquistare. Trovate maggiori informazioni qui.

La collezione contiene Metal Gear Solid, Sons of Liberty, Snake Eater e numerosi contenuti bonus. I contenuti bonus includono il primo titolo della serie METAL GEAR, uno Screenplay Book contenente il testo in-game di ogni titolo e un Master Book che approfondisce nel dettaglio storia e personaggi. Tra i contenuti bonus potete trovare anche due graphic novel digitali. La digital graphic novel è un fumetto digitale completamente doppiato che descrive gli eventi del gioco attraverso splendide tavole dinamiche animate, mentre la digital graphic novel dedicata al secondo capitolo espande gli eventi del sequel. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Questo titolo, lanciato nel 1998, è stato il primo in 3D della serie METAL GEAR. Oltre a questa innovazione grafica, il gioco presenta le tipiche dinamiche stealth action, stavolta per contrastare la minaccia della guerra e dell’utilizzo di armi nucleari globali; il titolo sfrutta inoltre sequenze video in stile live action e filmati che intercalano il gameplay altamente innovativo. La trama è un susseguirsi di intrighi e tradimenti ed è stata descritta come la migliore del ventesimo secolo. Questo titolo è stato il terzo nella serie METAL GEAR a divenire un grande successo commerciale negli anni seguenti. Sono inoltre inclusi: Metal Gear, Metal Gear 2: Solid Snake, un esclusivo Screenplay Book digitale e un Master Book con tutti i dettagli della storia e dei personaggi di Metal Gear Solid e Metal Gear & Metal Gear 2: Solid Snake.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.