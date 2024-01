Empyrion Galactic Survival: Eleon e Funcom collaborano per lo sviluppo di Dark Faction

Funcom ed Eleon Game Studios annunciano oggi una nuova partnership che darà agli sviluppatori di Empyrion la libertà di concentrarsi interamente sullo sviluppo di futuri progetti relativi al gioco, mentre Funcom contribuirà con finanziamenti e servizi di pubblicazione. Oltre a un nuovo titolo non ancora annunciato, le due aziende porteranno Dark Faction, la prima espansione del gioco originale, in arrivo su PC tramite Steam ed Epic Games Store il 6 febbraio 2024.

Nella prima espansione di Empyrion, scoprirete una terrificante minaccia per l’intera galassia: un organismo quasi indistruttibile spinto a diffondersi e a conquistare ogni forma di vita che tocca. Il nuovissimo scenario esplora un lato più oscuro della galassia di Empyrion, immergendovi fin dall’inizio in un’intensa storia di sopravvivenza e migliorando al contempo l’esperienza di gioco. Dark Faction è perfetto sia per i nuovi arrivati che per i veterani di Empyrion e offre nuove meccaniche, tra cui un migliorato combattimento in mischia, nuovi materiali da costruzione e nuovi misteri da scoprire. Di seguito la dichiarazione di Erling Ellingsen, Chief Marketing Officer di Funcom:

Lavorare con il team di Eleon Game Studios è un vero privilegio. Come sviluppatore ed editore di videogiochi di sopravvivenza open world, Empyrion è stato uno dei preferiti da molti in Funcom e siamo entusiasti dell’opportunità di aiutare Eleon a espandere questo universo. Non solo con Dark Faction, ma anche con progetti ancora più ambiziosi in futuro.

Mentre Eric Lucas, uno dei fondatori di Eleon Game Studios, ha affermato:

A mio parere, Empyrion – Galactic Survival non ha ancora raggiunto il suo pieno potenziale. Grazie alla profonda esperienza di Funcom nei giochi di sopravvivenza e spaziali, siamo sicuri di aver trovato il partner perfetto per permetterci di scalare l’universo di Empyrion fino alla sua completa visione originale, con un grande passo in avanti nella qualità. Siamo davvero felici e orgogliosi di lavorare con il grande team di Funcom su ciò che verrà.

L’espansione Dark Faction di Empyrion – Galactic Survival sarà disponibile dal 6 febbraio 2024 su PC tramite Steam ed Epic Games Store.